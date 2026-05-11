ZIPANG OPERAが、6月24日にリリースする3rd EP『ZIPANGRIMM』のアーティスト写真を公開。また、本作に収録される全楽曲のタイトルおよびジャケット写真も公開となった。

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今回のアーティスト写真は、最新EPの世界観を表現した赤と花を基調にした一枚に。メンバーそれぞれのキャラクターに合わせたデザインの衣装は、現在のトレンドとZIPANG OPERAのトレードマークとなる日本カルチャーが持つ伝統的な美しさが取り入れられている。

また、EPの収録曲には、本作より本格的にプロデュースに携わっているメンバーのspiを中心に、話し合いを重ねて生み出された8曲がラインナップ。1月に配信リリースされ、佐藤流司が脚本／演出を務めた舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングとなった楽曲「Kick It Down」の他、MBS/TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』のエンディング主題歌である「Rainy Heart」、未発表の「Lily of the Valley」「Rev It Up」「Rock Your Body」「Slip Away」「In the Zone」「Echoes」といった新曲6曲が収録される。

また、4月に先行配信された「Rainy Heart」のアコースティックバージョンのライブ映像が、5月12日20時よりプレミア公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）