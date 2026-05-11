元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。２０１７年のフジテレビ退社時の裏側を明かす一幕があった。

この日に「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「辞めたい社員を無理に引き留める慰留ハラスメントが横行」との記事が紹介され、ＭＣの垣花正に「大島さんはフジテレビを辞める時に引き留められました？」と聞かれると「引き留め…。一応、そうですね。『籍だけでも残しておいたら』とか『子育て終わったら、一段落したら、働くってのはどう？』ってのは言われましたけど」と答えた大島アナ。

「でも、辞めるって時点で辞めることは決めてるので、まあ、ありがたいですけど、その言葉は。『はい、ありがとうございました。大変、お世話になりました』って」と退社時の会話を振り返ったところでコメンテーターのマツコ・デラックスに「きれいに言ったわね〜」とツッコまれ、苦笑していた。

大島アナは２００７年にフジテレビに入社。看板ニュース番組だった「ニュースＪＡＰＡＮ」のキャスターなどを務め、２０１７年いっぱいで１１年間在籍した同局を退社。フリーに転身している。