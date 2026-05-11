アイドルグループ・≠MEの菅波美玲さん（26）が、6月12日をもって卒業することが発表されました。

グループの公式サイトでは「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と発表。

また、菅波さんもコメントを発表し「2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません」と報告しました。

そしてグループ活動について「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています」と振り返り、「7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」とファンへ感謝を伝えました。

■菅波美玲さんのコメント全文

2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。

≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。

7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。

一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。

伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。

残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします。