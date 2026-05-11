Bリーグの頂点に一歩近づいた「長崎ヴェルカ」。

りそなグループ『Bリーグチャンピオンシップ』準々決勝で、宿敵「アルバルク東京」に連勝し、準決勝進出を決めました。

2戦先勝のトーナメント方式で争う、チャンピオンシップの準々決勝。

ヴェルカの相手は、今シーズンの天皇杯王者で、リーグ戦では一度も勝てていないアルバルク東京です。

逆転勝利を収めた7日のGAME1に続き、準決勝進出に王手をかけて臨んだ8日のGAME2。

歴史的瞬間を見届けようと、過去最多の5893人がハピネスアリーナに詰めかけました。

また県内では、長崎市のほか、大村市や五島市など7つの会場でパブリックビューイングも行われ、そのうち 長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場では、約400人が声援を送りました。

ヴェルカは、試合開始直後からエンジン全開。

ブラントリーのスリーポイントや、ジョンソンのレイアップなどでいきなり12点を連取し、主導権を握ると、迎えた第2クオーター終了間際、

ジョンソンのパスにミッチェルが豪快なアリウープを叩き込み、18点リードで前半を折り返します。

後半もリーグトップの平均得点を誇るヴェルカの攻撃がさえわたります。

最終第4クオーター、ジョンソンのスリーポイントのほか、今シーズン限りでの現役引退を表明している狩俣。

（実況）

「ブラントリーから狩俣、美しい弧を描いたスリーポイントがリングを射貫いた」

スリーポイントを沈め、ハピネスアリーナはこの日一番の盛り上がりに。

試合終盤に18点を連取したヴェルカが、最後までアルバルクを寄せ付けず、96-56で大勝。

1番乗りで準決勝進出を決めました。

（狩俣 昌也 選手）

「僕もこんなに声援が沸くんだってくらい嬉しかった。入ってよかった。アルバルクはきょう負ければシーズンが終わってしまう立場なので、死に物狂いでやってくるのはわかっていた。そこのバトルとして、ルーズボールやリバウンド、絶対そこで負けてはいけないと話があった」

（イ・ヒョンジュン選手）

「ヴェルカのブースターは世界一だ。皆さんの前で、もう一回プレーできるのは本当にうれしいことだ」

（ブースター）

「今までずっと負けていたので、全部やり返したと思って気持ちいい」

（ブースター）

「引退が決まっている狩俣選手のスリーが印象に残っていて、入った時には泣いてしまった」

（ブースター）

「横浜、行っちゃう？横浜へ行きましょう」

（ブースター）

「めちゃくちゃうれしい。今まで積み重ねてきた分を、改めて力にしてモーディHCバスケを体現して、頂点を目指せる！」