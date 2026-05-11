『AKIRA』新アニメ本格始動か 大友克洋、新スタジオ設立で2019年発表の企画に期待の声
『AKIRA』などで知られる漫画家・映画監督の大友克洋が、新たなアニメスタジオ「OVAL GEAR animation studio（オーバル・ギア アニメーションスタジオ）」を設立した。2019年に『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトが発表されており、ネット上では「AKIRA新作だろ！期待していいよな！」などの声が出ている。
【画像『AKIRA』の新作？大友克洋が設立したアニメスタジオのビジュアル
同スタジオは、大友克洋が長年培ってきた映像表現と作家性を次世代へと継承し、世界に向けて新しいアニメーション作品を発信していくことを目的として設立。現在、スタジオでは新規タイトルの制作がすでに進行しており、作品の詳細については後日発表される。
また、新スタジオの始動にあたり、OVAL GEAR animation studioでは、アニメーター及び制作スタッフを募集。経験者から若手まで広く募集し、募集要項及び応募方法の詳細は、公式WEBサイトにて後日公開される。
スタジオに関する続報、新作タイトル情報、および採用に関する詳細は、公式WEBサイトならびに公式Xアカウントにて随時発信していく。
気になる制作作品のタイトルだが、2019年に大友克洋監督による新作SF長編アニメーション映画『ORBITAL ERA』（オービタルエラ）を製作、『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトが発表されている。
『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトの詳細はまだ不明だが、2019年の発表時点では、原作漫画の1〜6巻に準拠したストーリーが展開されるという。今回の新アニメスタジオ設立発表に、ネット上では「2019年に発表された『AKIRA』の新作アニメやSF長編『ORBITAL ERA』が動き出しているのか気になる」「AKIRA再アニメ化の方は…？」「音沙汰が無かった新作『ORBITAL ERA』の画像が使われているという事はいよいよ遂に動き始めるのか 『AKIRA』再アニメ化プロジェクトも含め非常に楽しみであります」「AKIRAで間違いないだろ。制作中止のアナウンスないし。めっちゃ楽しみ！」などの声が出ている。
『AKIRA』は、1982〜90年にかけて『週刊ヤングマガジン』（講談社）で連載、88年に劇場アニメ化された作品で、本格SFアクションとして一大ブームに。2002年にはアメリカで権威ある漫画賞の1つであるアイズナー賞を受賞するなど、世界各国のクリエイターたちに影響を与えて今なお高い支持を得ている。
物語は、1988年に関東地区で「新型爆弾」が使用されて第三次世界大戦が勃発した、31年後の2019年が舞台。東京湾上に構築されたメガロポリス・ネオ東京は翌年にオリンピック開催を控えるなど、かつての繁栄を取り戻しつつある中、不良少年グループのリーダーである主人公・金田や、過度の人体実験により新たな「力」に覚醒した仲間の鉄雄の姿が描かれる。
【画像『AKIRA』の新作？大友克洋が設立したアニメスタジオのビジュアル
同スタジオは、大友克洋が長年培ってきた映像表現と作家性を次世代へと継承し、世界に向けて新しいアニメーション作品を発信していくことを目的として設立。現在、スタジオでは新規タイトルの制作がすでに進行しており、作品の詳細については後日発表される。
スタジオに関する続報、新作タイトル情報、および採用に関する詳細は、公式WEBサイトならびに公式Xアカウントにて随時発信していく。
気になる制作作品のタイトルだが、2019年に大友克洋監督による新作SF長編アニメーション映画『ORBITAL ERA』（オービタルエラ）を製作、『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトが発表されている。
『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトの詳細はまだ不明だが、2019年の発表時点では、原作漫画の1〜6巻に準拠したストーリーが展開されるという。今回の新アニメスタジオ設立発表に、ネット上では「2019年に発表された『AKIRA』の新作アニメやSF長編『ORBITAL ERA』が動き出しているのか気になる」「AKIRA再アニメ化の方は…？」「音沙汰が無かった新作『ORBITAL ERA』の画像が使われているという事はいよいよ遂に動き始めるのか 『AKIRA』再アニメ化プロジェクトも含め非常に楽しみであります」「AKIRAで間違いないだろ。制作中止のアナウンスないし。めっちゃ楽しみ！」などの声が出ている。
『AKIRA』は、1982〜90年にかけて『週刊ヤングマガジン』（講談社）で連載、88年に劇場アニメ化された作品で、本格SFアクションとして一大ブームに。2002年にはアメリカで権威ある漫画賞の1つであるアイズナー賞を受賞するなど、世界各国のクリエイターたちに影響を与えて今なお高い支持を得ている。
物語は、1988年に関東地区で「新型爆弾」が使用されて第三次世界大戦が勃発した、31年後の2019年が舞台。東京湾上に構築されたメガロポリス・ネオ東京は翌年にオリンピック開催を控えるなど、かつての繁栄を取り戻しつつある中、不良少年グループのリーダーである主人公・金田や、過度の人体実験により新たな「力」に覚醒した仲間の鉄雄の姿が描かれる。
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