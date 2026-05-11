トリミングを頑張ったワンコは、帰宅した頃には疲れ果ててヘロヘロになっていて…？ワンコの溶けてしまっている姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で115万回再生を突破。「可愛すぎる」「脱力感ｗ」「たまらん」といった声が寄せられています。

【動画：トリミングで疲れ果ててしまった犬→帰りのバッグの中で…想像以上に『溶けてしまっている光景』】

トリミングで疲れ果てたワンコ

TikTokアカウント「shishimaru.komari」に投稿されたのは、ペキニーズの「獅子丸」くんがトリミングを終えて帰宅した時の様子です。疲れ果ててしまった獅子丸くんはバッグの中に入ったまま、飼い主さんに上の階まで運んでもらっていたそう。

獅子丸くんがどんなお顔をしているのか見てみると、お目目がトロンとしていて、お口はポカンと半開きになって舌が覗いています。バッグの外に右腕をだら～んと垂らしていることも相まって、溶けてしまっているかのよう…！可愛すぎる姿に、思わず笑ってしまいます。

可愛くて面白い姿に爆笑！

飼い主さんが階段を一段上がるたびに、獅子丸くんの右手が階段に当たってぺよんぺよん…となっているのですが、ご本人は全く気にしていなかったとか。魂が抜けて完全に脱力している姿を見ていると、本物のワンコなのかぬいぐるみなのかわからなくなってしまいます。

そんな獅子丸くんもお部屋に到着して少し体力が回復してきたら、お目目をキラキラさせて姿勢よくお座りし、シャキッとした姿を見せてくれたそうですよ。獅子丸くん、トリミングお疲れさまでした！

この投稿には「おててぺよんぺよんで可愛い」「想像以上に疲れてるｗ」「液体化してる笑」「ぬいぐるみみたい」「タオルかと思ったw」「頑張ったね」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

ペキニーズ兄妹の尊い日常

獅子丸くんのお家には、もう1匹「來茉里（こまり）」ちゃんというペキニーズがいるそう。お互いに遊びに誘い合ったり、ぴとっと寄り添ってくつろいだり、一緒にお昼寝したりして、本当の兄妹のように仲良く暮らしているという2匹。尊い日常の光景に、心がほっこりします。

獅子丸くんと來茉里ちゃんの仲良しで愛くるしい姿は、これからもたくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

獅子丸くん＆來茉里ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shishimaru.komari」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shishimaru.komari」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。