BOYNEXTDOORが、1stスタジオアルバム『HOME』を6月8日にリリースする。

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本情報は、5月8日22時にアルバム公式ウェブサイトを通じて発表された。同サイトは4カ国語に対応しており、サイト内にはBOYNEXTDOORの象徴であるドアやポストなどがデザインされている。

また、同サイトにはさまざまなコンテンツも用意されており、インターホンを押すと軽快なベル音とともにドアが開き、家の中にはカムバック日時が記された日めくりカレンダーや時計、アルバム名が書かれた額縁が置かれている。玄関ドアに付いたドアスコープを押すと、多彩なフレームが適用された写真を撮影することもできる。

郵便受けの中の手紙には、「この手紙は、BOYNEXTDOORの1st Studio Album 『HOME』発売を知らせるため、未来から送られました。6月8日は、BOYNEXTDOORの歌が街に響き、フィードを埋め尽くし、客席に広がる日になるでしょう」「It must go viral」といったメッセージが書かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）