料理をする際に、食材を水で洗ったり漬けたりすることがありますが、この時に水道水を使うか、食塩水を使うかによって、食材に与える影響は大きく変わってきます。これには、食材を構成している細胞の「浸透圧」が関係しているといわれています。

食材は、多くの細胞によってつくられています。細胞は、さまざまな成分の詰まった袋のようなもので、この袋の外側の部分を細胞膜といいます。細胞膜は、水のような小さな分子は通しますが、水に溶けている大きな分子は通さないという特殊な性質があります。

細胞を食塩水に浸した場合、水は細胞膜を通り抜けることができますが、そこに溶けている食塩は膜を通って細胞の中に入ることができません。このように溶液の濃度によって通したり通さなかったりする膜を「半透膜」といいます。半透膜では、膜の内側と外側とで溶けている成分の濃度が異なると「薄い方から濃い方へ」と水が移動し、両方の濃さを揃えようとする力が働きます。この力のことを「浸透圧」といいます。

例えば、野菜を塩分濃度が低い水道水に浸しておくと、浸透圧によって水が細胞内に吸収されパンパンに膨れるのでハリが生まれ、野菜がみずみずしい状態になります。きゅうりやレタスなどを切った後、水道水に浸しておくとパリパリになって見た目や食感が良くなるのはこのためです。

一方で、野菜に塩を振ると、表面についた水分に塩が溶けて、濃い食塩ができます。すると野菜の外側の食塩濃度が高くなるため、これを調整しようと浸透圧が働き、野菜の内側から外側へと水分がしみ出してきます。切った野菜にそのままドレッシングをかけてしばらく放置すると、野菜から水分が出てきてしなしなになり、食感が悪くなるのは浸透圧の影響なのです。（監修：健康管理士一般指導員）