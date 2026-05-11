演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔（29）が11日、都内で開かれた「第70回岸田國士戯曲賞」の授賞式に出席した。受賞作は自身が脚本・演出を担当した舞台「ロマンス」。過去2度最終選考に残り、3度目の正直となる受賞に「うれしい。自信になった」と喜んだ。

「ダウ…」のコントをほぼ全て作る一方、過去にはユニット内でコンビを組み「M―1グランプリ」にも出場するなど芸人としても活動。その多彩さが注目を集めている。蓮見はこれまで第66回に「旅館じゃないんだからさ」、第68回に「また点滅に戻るだけ」でノミネート。惜しくも受賞には届かなかったが、「演劇もコントもやっていく中で、やるならちゃんとやろうと思っていた。この賞を獲りたいと思って『ロマンス』を書いた」と振り返る。「投げ出さずに取り組んでよかった」と笑顔を見せた。

受賞したことで、「分かりづらいかもしれませんが、テレビでカメラを見て話せるようになった」と自身の変化を明かす。「こういう賞をもらえると自信になる。これからも頑張ります」と力を込めた。

同時受賞は大石恵美さんの「よだれ観覧車」。