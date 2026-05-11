68年前、東京都立の産院で別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さんについて、東京都は今年3月、生みの親を特定できなかったとする報告書を公表し、調査に区切りをつけるとしました。

これに対し江蔵さん側は調査対象者への戸別訪問による調査を実施するなど調査義務を果たすよう都に要請していましたが、都は11日、「戸別訪問による調査は行わない」と江蔵さん側に伝えたことがわかりました。

1958年、東京都立の墨田産院で別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さんについて、東京都は、去年4月の東京地裁の判決を受けて生みの親を見つける調査を行っていました。

江蔵さんと同じ時期に生まれた人38人と両親14人のあわせて52人を対象に調査協力を呼びかける書面を送り、協力を得られた人にDNA鑑定を実施しましたが、今年3月、生みの親を特定できなかったとする報告書を公表しました。

その後、調査対象者に送った調査協力の依頼書を52人全員が受け取ったことは確認できたということですが、新たなDNA鑑定は実施していないということです。

江蔵さん側が求めていた戸別訪問による調査を実施しない理由について、都の担当者は「相手の承諾なしに無断で訪問することは（判決文では）義務づけられていない」として、調査対象者の心情への配慮や秘密保持の観点から「今後、都から調査対象者にアクションすることはない」と説明しています。