松本市で巨大な岩が崩落し住宅の車庫などに直撃しました。山にはこのほかにも大きな岩があり住民の不安が広がっています。



住宅に設置された1台の防犯カメラの映像…。暗闇に響く音が徐々に大きくなっていきます。



そして…



7日深夜、松本市の里山辺地区を突如、巨大な岩が襲いました。岩は住宅の車庫を破壊…車も被害に遭いました。



被害に遭った男性

「転がるっていうよりはねて来た」



巨大な岩は裏山から転がってきたとみられています。何度か地面をバウンドし斜面を下りました。





地面やアスファルトがえぐられ、バウンドした時の衝撃を物語っています。大和洋介記者「岩は裏山から落ちてきたとみられています。この跡があるように岩は弾むように下りこの車庫に直撃したということです」被害に遭った男性は10日、業者に依頼するなどして車庫を撤去しました。今回の崩落で隣の住宅の壁も壊れるなどの被害がありました。なぜ、巨大岩が崩落したのか…今回崩落した現場は松本市の東に位置する里山辺地区。岩があったとみられる山は松くい虫による被害の拡大を防ぐため、松本市の要請を受けた県がおととしから去年4月にかけてアカマツを伐採しました。範囲は、約1ヘクタールにわたります。伐採によって山肌が現れ崩落したものと同じような大きさの岩も見ることができます。「松枯れで木を切ったんですよね。全部 。そしたら見えた。現れた。今まで見えていなかったものが現れて下から見えるじゃないですか。あれ大丈夫かなって。皆大丈夫だ。大丈夫だっていうんですけどね」一部住民からは伐採直後から崩落を心配する声があったといい、長年この地に住む市民の多くが初めての経験でした。今回の崩落について県は…長野県松本地域振興局林務課 治山林道係 和合武志課長補佐「原因が分からなくて、雨も降ってないし、伐採したにしても地面を触っているわけではないので、立ってる木を伐採しましたから因果関係は不明です」県は今後、土のうを積むなどの防護対策を検討していますが、着工時期については未定としています。「そういう仮説工事をした上でその斜面を調査し、どういった工法が適切かを判断し、事業展開につなげる」工事完了まで住民の不安は続きます。