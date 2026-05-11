ここからはマイチャン。スマイルアクション信州のこどもたちの話題です。須坂市を拠点に活動するチアリーディングチーム「須坂コルツ」。



アメリカで開かれたチアリーディングの世界大会で見事2位を獲得しました。



5月1日。アメリカフロリダ州で開かれたチアリーディングの世界大会「ザ・サミット」。この大舞台で、初出場ながら、見事2位に輝いたのが…。





須坂市を拠点に活動する「須坂コルツ」のトップチーム「スパーク」です。10日、受賞報告会を開き応援してくれた仲間や保護者と喜びを分かち合いました。憧れのお姉さんたちの姿を見た後輩たちは…。後輩は「世界で2位ってすごいと思います」「またコルツでサミットに行ってみたいと思います」2006年に発足した「須坂コルツ」。中学1年生から高校2年生までの18人のメンバーで構成されるトップチーム「スパーク」は、去年3月の全国大会で世界大会の出場権を獲得。1年かけて、夢の舞台に向け、厳しい練習を重ねてきました。その一方で、大きなハードルとなったのがひとり70万円ほどの渡航費。クラウドファンディングや募金、地元企業からの支援など、多くの人が、彼女たちの背中を押しました。副キャプテン武田栞奈さん「夢見ていた舞台に立てて本当にうれしかったし、応援してくださった皆さんに感謝の気持ちを伝えようっていう気持ちを忘れずに演技できて良かったです」キャプテン山下琉花さん「私たちだけじゃこの世界大会に行くことすらできなかったので、私たちが大きな夢に挑戦する機会を与えてもらえたことにすごく感謝しています」世界の舞台で輝いた「スパーク」。彼女たちのさらなる挑戦は、続きます。メンバー掛け声「ワン・ツー・ゴー・コルツ！」