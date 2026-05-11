そうめんなどの乾麺が特産の浅口市に、麺を束ねる機械のメーカーがあります。去年（2025年）就任した三代目の社長は、新規事業アイデアを競うコンテストで入賞するなど、新たな挑戦と地域貢献に取り組んでいます。

【写真を見る】ふるさとの活性化にも 「アトツギ甲子園」中国・四国ブロック大会で最優秀賞の「カワカミ」 若き社長の挑戦【岡山】

乾麺を束ねる機械のシェアで「日本一」

浅口市鴨方町にある「カワカミ」は、乾麺を束ねる機械のシェアで、日本一を誇ります。維持管理のしやすいシンプルな機械式の構造。





（カワカミ 川上善大 社長）「モーターひとつで、からくりで、どんどん（動きを）連結させていって、動かせていくというようなところを重視して作っています」

去年（2025年）社長に就任した川上善大さんです。大学卒業後は広島県の銀行で働いていましたが、営業で訪れた町工場の後継者不足などを目の当たりにし、家業を継ぐことにしたのです。2013年の入社後は、機械の改良に取り組み、特許取得などの活躍を見せます。また、後継者が事業アイデアを競う「アトツギ甲子園」に出場し、今年の中国・四国ブロック大会で最優秀賞を受賞しました。

（カワカミ 川上善大 社長）

「既存の電話回線を使ってITリテラシーとか関係なしで、導入できますので、非常にお客様にとって手の届きやすいものが必要だというふうに思って開発しました」

遠隔管理システム「ToT」とは？

川上さんが発表したのは遠隔管理システム「ToT（ティーオーティー）」。国の内外にあるカワカミの機械が故障したと相談があったとき、症状から故障したか所を推定し、修復の指示のため先方へその部分のサンプル画像を送る際に活躍します。

ToTは画像を音声データ化し、電話で専用端末に送ります。ネット環境が必要なく、設備コストも低く、中小企業が導入しやすいのが特徴です。先月（4月）、「アトツギ甲子園」の入賞報告を受けた浅口市の栗山市長は、ふるさとに戻って活躍する後継者に喜びを見せます。

（栗山康彦 浅口市長）

「どんどん若い人たちが外に出ていっているような状況の中で、あえて職を辞してこっちへ帰って来てくれて頑張っていこうという、本当に感心をいたしました」



「アトツギ甲子園」で地方の中小企業の存在感を広く発信した川上社長は、今後もふるさとの活性化に向けて意欲を見せます。

（カワカミ 川上善大 社長）

「地域を盛り上げていったりとか、事業承継なんかも非常に問題になっているのですが、やはりそういった方々に勇気を与えていけたらなというふうに思っています」



「カワカミ」は現在、大学と連携して工場の自動化などに取り組むなど、町工場の発展に向けた挑戦を続けています。