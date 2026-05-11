香川県女木島沖の瀬戸内海で宇高連絡船「紫雲丸」が沈没し、修学旅行中の小中学生を含む168人が死亡した事故から、きょう（11日）で71年です。慰霊碑のある高松市の寺で法要が営まれました。

【写真を見る】「お姉さんに会いに来ているという気持ち」修学旅行中の小中学生100人も犠牲に”紫雲丸事故から71年” 高松市の寺で犠牲者を偲ぶ法要【香川】

「お姉さんに会いに来ているという気持ちです」

法要は、瀬戸内海を望む高松市西宝町の西方寺で毎年5月11日に営まれているものです。今年（2026年）は遺族ら7人が参列し、慰霊碑の前で手を合わせました。1955年5月11日の早朝。高松港を出た宇高連絡船の紫雲丸が、濃い霧の中、貨物船と衝突し沈没しました。死者は168人。そのうち100人は修学旅行中の小中学生でした。

（参列した遺族）

「お姉さんに会いに来ているという気持ちです。」



Q.お姉さんはなぜ船に乗っていたのですか。



「修学旅行です。（高知県の）南海中学校の修学旅行で。一日行方不明で、出てこなかったんです、船の下に沈んでいて…」

事故を教訓に…

（参列した遺族）

「なんでも事故というのは被害者が出てから気を付けるでしょう、だめですよ、それでは。悔しい。辛い。本当にね。こんなことがあったらいかんやろ、と」



この事故を教訓に女木島灯台がつくられ、瀬戸大橋が架かるなど、海の安全が守られています。