【図々しい！タダで祭り参加？】夫婦で老後を暮らすためにマンションを購入！＜第1話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第1話 新しい地で心機一転！
【編集部コメント】
今回のお話の主人公はマサコさん（67）。マサコさんは夫カズシゲさん（69）と、とても仲良しです。定年後の2人は、新興住宅地にあるマンションで節約しながらのんびりと老後を送るつもりでした。ただ、越してきて思ったことは「時間があり余っている」ということ。子どもたちは結婚をして手を離れ、忙しいのは孫の面倒を見るときくらい。それでも子どもは2人とも息子なので、お嫁さんのご実家を頼ることも多く、マサコさんたちは時間を持て余していました。そこに「シニア会」なるものを結成するという話がありました。マサコさん夫婦は、新しいことをはじめることに抵抗がなく、ワクワクするタイプのようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第1話 新しい地で心機一転！
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび