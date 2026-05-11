１１日も各地で最高気温が２５℃以上の夏日になりました。この先１週間、気温の高い日が続く予想ですが、ことしの夏の暑さの見通しについて前橋地方気象台に話を聞きました。

１１日の県内は、高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。日中の最高気温は桐生で２８．８℃、館林で２７．８℃、前橋で２７．１℃を観測するなど、県内７つの地点で２５℃以上の夏日となりました。この暑さの中、前橋市の敷島公園では、涼を求めて売店に長い列ができ、冷たいソフトクリームを味わう人や日傘を差して暑さ対策をしながら散策する人の姿も見られました。

気象庁によりますと、去年６月から８月の日本の平均気温は平年を２．３６℃上回り、１８９８年の統計開始以降、最も高くなりました。伊勢崎では去年８月５日に国内最高となる４１．８℃を観測しています。

近年、命に関わる危険な暑さになる日が増えていて、ことしから最高気温が４０℃以上の日を酷暑日と呼ぶことになりましたが、この夏はどうなるのでしょうか？前橋地方気象台に見通しや対策を聞きました。

「ことしは暖かい空気に覆われやすくなっていて、平年と比べて気温が高い確率が６０％となっていて、平均気温が高くなる見込みです。」（前橋地方気象台 坂本有葵子さん）

去年のように厳しい暑さとなる可能性についてはー。「いろいろな条件が重なった結果、昨年はすごく高い歴代の最高気温が出てしまった。６月中旬ころから、気温の高い日がずっと続いていた。また、フェーン現象の発生により朝から暖かい空気が群馬県に流れ込み続けてしまったので、１日のスタートの気温が高くなってしまったので、暑くなった。ことしもこのように条件がいくつかそろうと昨年のように最高気温が４０℃以上の酷暑日になる可能性もあります。」（坂本さん）

今週末、前橋では最高気温が３０℃近くまで上がる見込みで、まだ体が暑さに慣れていないことから熱中症への早めの対策を呼びかけています。

「気温が高く、それに加えて湿度が高くなったりとか、あとは太陽の強さが強い場合は熱中症のリスクが高くなります。熱中症警戒アラートというものがありますので、その情報の発表状況なども適宜ご確認の上、熱中症のリスクが高い気象状況であるか、注意を払っていただければと思います。」（坂本さん）