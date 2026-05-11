ブルーサクヤ鹿児島 首位・香川と引き分けで3位に パブリックビューイングでエール「勝って喜び分かち合いたい」
ハンドボールリーグHで、連覇を目指すブルーサクヤ鹿児島は前節を終えて2位。9日に、1位香川と直接対決に臨みました。
すでにプレーオフ進出を決めているブルーサクヤ。勝点差2の首位・香川を追いかけています。今季直接対決では1勝1敗。勝てば首位に浮上する直接対決です。
序盤、攻撃を仕掛けた鹿児島出身の川島が試合を引っ張ります。
この日、鹿児島市ではパブリックビューイングが開かれました。
（ファン）「絶対勝って、1位に上がってほしい」
しかしその後、相手に隙をつかれ、連続失点。11対14とリードされて試合を折り返します。
追い上げたい後半、ディフェンスで流れを引き寄せます。新加入した尾関のパスカット。その後、北ノ薗が冷静に決めます。そして、GK宝田のセーブから速攻。
徐々に追い上げたブルーサクヤ。1点を争う大接戦が続きます。（鹿児島26対27香川）
勝負は最後までもつれ、1点差で迎えた残り1分。青の豪快なシュートで追いつき、首位攻防戦を引き分けで終えました。（鹿児島27対27香川）
（ファン）「同点まで追いつけたので、よかった。どきどきしたが」
（ファン）「勝ちたかったが、これはまたプレーオフとかで勝って、喜びを分かち合いたいと思う」
試合数などの関係で3位となったブルーサクヤ。レギュラーシーズン残り2試合はどちらもホーム戦。16日(土)、大阪ラヴィッツと対戦します。
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