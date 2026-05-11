タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≠ME」の菅波美玲（26）が11日、グループの公式サイトを通じて卒業を発表した。6月12日に卒業コンサートを行う。グループからの卒業生は初。菅波は今年3月から活動を休止していた。

グループの公式サイトを通じ「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と発表。

「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」とし、6月12日に卒業コンサートを行うことも発表した。

また、菅波のコメントも掲載され、「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」とファンへの感謝を明かした。

そして「一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と、メンバー、スタッフ、指原への思いもつづり、「伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです」と呼びかけていた。

菅波は2000年2月5日生まれ、福島県出身。今年3月、グループの公式サイトを通じて活動休止を発表。具体的な理由などは明らかにしていなかった。