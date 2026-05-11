12日(火)も広い範囲で晴れて、北日本を含めて夏日の所が多くなりそうです。さらに、週末以降は一段と暑くなるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■12日(火)も汗ばむ陽気続く 7月並みの所も

12日(火)も九州から東北にかけて、25℃以上の夏日の所が多くなりそうです。東京都心は25℃予想で、2日連続の夏日となるでしょう。

また、北海道でも気温が上がりそうです。最高気温は札幌で24℃と7月上旬並み。帯広は27℃で、平年と比べて10℃も高くなる見込みです。なお、帯広は最低気温が7℃、最高気温が27℃で、一日の中での気温差がかなり大きくなりそうです。服装で上手に調節なさってください。

【12日(火)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（-2 5月下旬）

青森 13℃（＋2 6月上旬）

仙台 14℃（＋3 6月上旬）

新潟 14℃（＋4 5月下旬）

東京 16℃（±0 5月下旬）

名古屋 15℃（＋1 平年並み）

大阪 16℃（＋1 平年並み）

広島 15℃（＋2 平年並み）

福岡 17℃（＋1 5月下旬）

那覇 22℃（±0 平年並み）

【12日(火)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（＋3 7月上旬）

青森 25℃（±0 7月上旬）

仙台 23℃（±0 6月中旬）

新潟 24℃（-1 6月上旬）

東京 25℃（±0 5月下旬）

名古屋 25℃（-1 平年並み）

大阪 26℃（±0 5月下旬）

広島 25℃（±0 5月下旬）

福岡 25℃（±0 5月下旬）

那覇 26℃（＋3 5月上旬）

■12日(火)は広く晴れるも天気急変に注意

12日(火)は九州から北海道の広い範囲に日差しが届くでしょう。ただ、南から流れ込む暖かく湿った空気や上空に流れ込む寒気の影響で、気温が上がる午後は大気の状態が不安定となりそうです。

午後は東日本や東北南部の内陸、山沿いを中心に、急な雷雨にご注意ください。

■九州と沖縄は傘の出番あり

九州は日中晴れ間が出ますが、天気はゆっくり下り坂です。夕方以降は九州南部を中心に、夜は九州北部も所々で雨が降るでしょう。雷雨になる所もありそうです。

沖縄は梅雨空が続きそうです。午前を中心に雨が降るでしょう。午後は雨のやむ時間が長くなりますが、大気の状態が非常に不安定ですので、局地的な雷雨には注意が必要です。

■週末は30℃以上の真夏日も

今週は関東から九州にかけて、最高気温が25℃くらいの日が続く予想です。この時期の平年の最高気温が東京で23.0℃、大阪で24.2℃ですので、平年並みかそれよりやや高いくらいのイメージです。

ですが、この土日からは暑さのレベルが一段上がりそうです。内陸を中心に、30℃以上の真夏日の所も増える見込みです。土日は東京で27℃と6月下旬並み。甲府は30℃以上で7月並みの暑さとなるでしょう。

【エアコンの試運転をしておきましょう】

エアコンが使いたいな〜というタイミングで故障していることが分かると、困ってしまいますよね。また、暑い日にエアコンが使えないと熱中症になってしまう危険があります。特に30℃以上の真夏日の予想が出ているエリアの皆さんはぜひ、事前にエアコンの試運転をして、異常がないか確認しておきましょう。

ちなみに、内閣府の消費動向調査をみると、家庭用のエアコンは約11年から13年ほどが寿命で、買い替えられています。古いエアコンを使っているかたは、特に注意してください。

【試運転って、何をしたらいいの？】

手順は以下の通りです。（政府広報オンラインによる）

（1）運転モードを「冷房」にして、温度を最低温度16℃〜18℃、風量を最大に設定し、10分程度運転する。

（2）冷風が出ているか、運転ランプが点滅していないか、確認する。

（3）30分程度運転し、室内機から水漏れ、異音、異臭がないか、室外機から異音、異臭がないか確認する。

■今週はしばらく雷雨に注意

九州から北海道ではこの先もしばらく晴れる所が多いですが、14日(木)頃にかけては上空に寒気が流れ込み、大気の状態が不安定となりそうです。晴れていても急な雨や雷雨に注意が必要です。

【天気急変のサイン】

◎真っ黒な雲が近づいてきた

◎ゴロゴロと雷の音が聞こえた

◎急に冷たい風が吹いてきた

→こうした変化を感じたら、それは突風や雷、強い雨などの激しい気象現象を発生させる可能性がある”積乱雲”が近づいているサインです。サインに気づいたら、速やかに安全な場所に避難しましょう。

気象予報士 岡田沙也加