「ヒグチ・ララのように曲げろ」リトルなでしこをＷ杯に導く千金弾！「えぐいFKだったな」「うますぎ」など脚光【U-17女子アジア杯】
世界の舞台に導く千金弾だ。
U-17日本女子代表は現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で韓国と対戦した。
４強入りを果たせば、今秋のU-17女子ワールドカップの出場権を手にできる。注目の“日韓戦”でリトルなでしこは１−０で勝利。決勝点を挙げたのは、樋口ららだ。
74分、ペナルティエリア手前左のFK。背番号７の狙いすました一撃は、目の前の壁を越え、緩やかにカーブしながらゴール左に収まった。
『AFC Women’s Football』の公式アカウントが、「ヒグチ・ララのように曲げろ」と綴り、ゴールシーンを公開。SNS上では「見事な直接FK！」「えぐいFKだったな」「うますぎ」「かなり曲げてきた」「鳥肌立ちました」といった声があがった。
準決勝に駒を進めた日本は、14日にオーストラリアと対戦。グループステージでは５−０で破っている相手と、決勝進出をかけて再び、相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧に決めた！ リトルなでしこ樋口ららの鮮烈FK弾
U-17日本女子代表は現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で韓国と対戦した。
４強入りを果たせば、今秋のU-17女子ワールドカップの出場権を手にできる。注目の“日韓戦”でリトルなでしこは１−０で勝利。決勝点を挙げたのは、樋口ららだ。
74分、ペナルティエリア手前左のFK。背番号７の狙いすました一撃は、目の前の壁を越え、緩やかにカーブしながらゴール左に収まった。
『AFC Women’s Football』の公式アカウントが、「ヒグチ・ララのように曲げろ」と綴り、ゴールシーンを公開。SNS上では「見事な直接FK！」「えぐいFKだったな」「うますぎ」「かなり曲げてきた」「鳥肌立ちました」といった声があがった。
準決勝に駒を進めた日本は、14日にオーストラリアと対戦。グループステージでは５−０で破っている相手と、決勝進出をかけて再び、相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧に決めた！ リトルなでしこ樋口ららの鮮烈FK弾