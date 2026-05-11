5月11日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



Ｄ＆Ｍカンパニー <189A> [東証Ｇ] 決算月【5月】 5/11発表

毎年11月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、優待原資1000万円を基礎として算定される電子ギフトを贈呈する。継続保有期間が初回の26年11月末は6ヵ月以上、2回目以降は1年以上の株主には、通常の2倍となる2口分を付与する。



オーウイル <3143> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/11発表

毎年9月末時点で300株以上1000株未満を保有する株主にQUOカード1000円分、1000株以上を保有する株主にギフト商品5000円相当（食料品）をそれぞれ贈呈する。



ジェコス <9991> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/11発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、株主優待制度を導入する。優待内容は未定。



■拡充 ――――――――――――――



中央可鍛工業 <5607> [名証Ｍ] 決算月【3月】 5/11発表（場中）

保有株数の区分を100株以上、300株以上、1000株以上に変更し、長期保有特典（300株以上かつ3年以上継続保有）を新設。保有株数と保有期間に応じて500～300円分のQUOカードを贈呈する。



株探ニュース