≠ME、菅波美玲のグループ卒業を発表「私の中で生涯忘れることのない宝物」 今年3月から休養も…6月12日に卒コン開催へ【コメント全文】
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）は11日、現在休養中のメンバー、菅波美玲（26）の卒業の発表した。菅波は今年3月28日に休養することが伝えられていた。同グループとしては初の卒業生となる。
【Xより】「7年間たくさんの愛と幸せを…」卒業へ発表した菅波美玲
公式サイトでは「菅波美玲 卒業のご報告」との文書が掲載され、「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と報告。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。そして、6月12日に卒業公演が行われることも発表した。
菅波自身も公式サイトを通じてコメントを発表し、「2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません」とファンに謝罪。「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです」とつづり、7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
菅波は2000年2月5日生まれ、福島県出身。O型。2019年に結成された≠MEのメンバーとして活動を続けてきた。
■菅波美玲コメント全文
2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。
≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。
7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。
一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。
伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。
残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします。
【Xより】「7年間たくさんの愛と幸せを…」卒業へ発表した菅波美玲
公式サイトでは「菅波美玲 卒業のご報告」との文書が掲載され、「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と報告。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。そして、6月12日に卒業公演が行われることも発表した。
菅波は2000年2月5日生まれ、福島県出身。O型。2019年に結成された≠MEのメンバーとして活動を続けてきた。
■菅波美玲コメント全文
2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。
≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。
7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。
一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。
伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。
残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします。