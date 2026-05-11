俳優で歌手の山下智久（41）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。自身の代表作ともいえる日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」で共演しユニット「修二と彰」を組んだ亀梨和也（40）との関係性について語った。

林修氏から「当時、亀梨さんとは仲良くなかったっていうのも結構広まってますけど」と聞かれた山下は「そうですね。10代の中学生から知ってたんですけど、本当子どものケンカというか。年齢も同い年ですし、仲悪い時期もありましたけど」と認めた。

同ドラマのキャスティングについて山下は「元々亀はキャスティングされていて、別の子がやる予定だったんですけど、別の子が急きょ出れなくなっちゃって、社長から『どうにかやってくれないか』みたいな直談判されて。『でも俺、亀とケンカしてるんだよな』みたいな。（社長から）『そんなの知らないよ』みたいなの言われて、それもあって2人でちょっと話しましょうみたいになって。そのときに思っていた胸の内を打ち明けるというか」と、仲直りをしたことを明かした。

今では誕生日を祝うなど、仲良くなったことを明かし、山下は「さっきもLINEしてましたね」と語った。