元政治家のしんじ（石丸伸二）が、自身の出演する恋愛番組が意外な大物有名人たちの間で話題になっていることを明かし、スタジオが驚きに包まれる一幕があった。

【映像】「恋愛病院」を見ていた大物アーティスト2人

5月11日（月）、ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『男子メンバー反省会』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。

今回は番組の放送を受け、男子メンバー5人、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）が集合、高橋弘樹プロデューサーとともに反省会を行った。

番組の反響について問われたしんじは、「一番恥ずかしかったのは、この4月に国立競技場でライブに行ったんですよ。ワンオク（ONE OK ROCK）の」と切り出す。「招待してもらったんで、楽屋に行ってボーカルのTakaさんに挨拶しに行ったら、Takaさんに開口一番、『石丸さん、何に出てるんですか！？』って言われて」と、世界的アーティストから直接番組について突っ込まれたエピソードを披露。

これには高橋プロデューサーも「嬉しいわ、Takaさんまで届いてた」と驚きを隠せない様子。さらに高橋プロデューサーが「清春さんは見てた？」と尋ねると、しんじは「清春さんも見てる（笑）。多分、見てると思う」と回答。ロック界のレジェンドたちの視聴状況に、高橋プロデューサーは「ロック界隈でそんな見られてたら嬉しいわー」とコメントすると、しんじも「ちょっとロックしすぎてるかもね」と思わぬ反響に驚いていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。