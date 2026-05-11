映画『教場』出演俳優、28歳で芸能界引退を発表「全ての方々には感謝しかありません」
俳優の柳川るい（28）が11日、自身のSNSを更新。芸能界を引退することを報告した。
【写真】28歳で芸能界引退『教場』共演者と笑みを浮かべる柳川るい
柳川は「ご報告」と書き出すと、「この度、芸能活動を引退することとなりました。これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします」と報告した。
引退の理由は明らかにせず「関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうございました」と関係者に感謝の言葉を伝えた。
柳川は1998年2月8日生まれ、埼玉県出身。『仮面ライダー555（ファイズ）20th パラダイス・リゲインド』（2024）のほか、今年公開された映画『教場 Reunion／Requiem』では時田喜秋役で出演していた。
【写真】28歳で芸能界引退『教場』共演者と笑みを浮かべる柳川るい
柳川は「ご報告」と書き出すと、「この度、芸能活動を引退することとなりました。これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします」と報告した。
引退の理由は明らかにせず「関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうございました」と関係者に感謝の言葉を伝えた。
柳川は1998年2月8日生まれ、埼玉県出身。『仮面ライダー555（ファイズ）20th パラダイス・リゲインド』（2024）のほか、今年公開された映画『教場 Reunion／Requiem』では時田喜秋役で出演していた。