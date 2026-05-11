◆関西六大学野球春季リーグ戦 第６節２回戦 大経大６―３京産大（１１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

大経大が昨秋優勝の京産大に２連勝。７勝５敗の勝ち点３でリーグ戦を終えた。第１節で昨春優勝の大商大から勝ち点を挙げるなど、昨年の優勝２チームから勝ち点を挙げた。

昨年１２月に食道胃接合部がんで死去した高代延博前監督（享年７１）に代わり、１月にヘッドコーチから昇格した平川隆亮監督（４２）は「高代監督のしんどさが初シーズンで分かったところもある。糧にして来シーズン優勝できるように、明日から練習をがっつりやります」とオフ返上を決定した。

先発した最速１４８キロ右腕の横山楓真（３年＝明石商）は６回途中を１失点で３勝目を挙げた。指揮官は「あの程度ではいいピッチングといえない。抑えられる体とボールを持っているのに…」と歯がゆさを口にした。

横山は「高代さんが監督になってスカウトされた一人目だったので、恩返しのために優勝したかった。高代さんの『一所懸命』という言葉を大事に全力でやります」とさらなる成長を誓った。エース左腕・常深颯大（４年＝明石商）の背中を追い「常深さんに少しでも追いつけるように頑張りたい」と気持ちを切り替えていた。