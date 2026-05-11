中道改革連合・小沢一郎前衆院議員の事務所公式SNSが2026年5月10日に更新され、投稿のBGMに参政党のテーマ曲を使用したことが驚きを集めている。

「僕らは日本をあきらめない」

小沢氏の事務所公式フェイスブックで10日、岩手・盛岡市で同日に開催された「立憲民主党岩手県連2026年定期大会」に出席したことが報告された。投稿文では、

「巨大権力に対峙する野党の今後を、この岩手県でも、みんなで一生懸命考えなければなりません。私も問題意識を共有するかけがえのない同志たちと共に引き続き闘いたいと思います」「#小沢イズム」「#国民の生活が第一」

などと伝え、明るいオレンジ色にも見えるネクタイをした小沢氏の写真を公開。投稿のBGMには、5人組ロックバンド「ザ・マスミサイル」ボーカルの高木芳基さんによる楽曲「僕らは日本をあきらめない」を使用していた。この曲は「参政党公式ソング」で、24年の衆院選にも活用されていた。

ボーカルも反応「ちなみにこの曲は著作権フリーだ」

このBGM選びはXでも注目され、「さ、参政党！？」「これにはびっくりですね」「おすすめに出てきたBGM適当に使っただろ」「まさかとは思うが、次は参政党から出馬するのか？？SNS担当の単なるうっかりミスかもだが」「何気にネクタイも【橙色】に見えますねw」などとツッコみが相次いだ。一方で、高木さんは「『めちゃえぇ曲やん。タイトル的にも俺の気持ちとぴったりや』って使ったのなら音楽屋としては嬉しいがね ちなみにこの曲は著作権フリーだ」などと反応していた。

小沢氏の事務所公式インスタグラムも同じ内容の活動報告をしており、BGMが付いていたとみられる反響が広がっているものの、11日夜時点では確認できなかった。なお、過去投稿では、例えば「歩み」（GReeeeN）や「最&強」（優里）といったJ-POPをはじめ、さまざまな曲をBGMに使用している。