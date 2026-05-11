MINIカントリーマンに48Vマイルドハイブリッド仕様車が充実！

MINIカントリーマンSオール4｜MINI Countryman S All4

このたびMINIカントリーマンに48Vマイルドハイブリッドシステムが搭載されたのは「Cセレクト」、「C」、「Sオール4」のガソリン車3グレード。

48Vマイルドハイブリッドシステムは、リチウムイオンバッテリーを搭載することで、小型モーターでエンジンをアシストし、スムーズな発進や加速、燃料消費率の向上、二酸化炭素排出低減に寄与するもの。

また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力を利用してモーターがエンジンを補助する追加駆動力として機能する。

前輪駆動モデルの「Cセレクト」と「C」には、最高出力115kW（156ps）、最大トルク240Nm（24.5kgf-m）を発揮する1.5リッター直列3気筒ターボエンジンを搭載。

そして四輪駆動の「Sオール4」には、最高出力150kW（204ps）、最大トルク320Nm（32.6kgf-m）を発揮する2.0リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。

いずれも7速DCTと48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせ、よりスムーズで効率的な走りを実現している。

SPECIFICATIONS

MINIカントリーマンSオール4｜MINI Countryman S All4

ボディサイズ：全長4445×全幅1845×全高1660mm

ホイールベース：2690mm

最低地上高：202mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

荷室容量：505～1530L

総排気量：1998cc

エンジン：直列4気筒ターボ

最高出力：150kW（204ps）/5000rpm

最大トルク：320Nm（32.6kgf-m）/1500-4000rpm

モーター最高出力：15kW（20ps）/5500rpm

モーター最大トルク：55Nm（5.6kgf-m）/0-2000rpm

トランスミッション：7速DCT

駆動方式：4WD

税込車両価格：582万円

※車両重量、WLTCモード燃費値は日本認可取得前のため未発表