OSAJIの数量限定セットで夏肌ケア♡クレイパック入り贅沢スキンケアに注目

紫外線や冷房による乾燥、皮脂によるベタつきなど、夏は肌悩みが増えやすい季節。そんなゆらぎがちな夏肌に寄り添う、OSAJIの「チューニング クリアリング クレイパックセット」が2026年6月10日（水）より数量限定で登場します。クレイパックからシートマスク、美容液までそろった豪華セットは、自分へのご褒美にもぴったり♡毎日のスキンケアをワンランクアップしてくれる注目アイテムです。

夏肌を整える限定セット

「オサジ チューニング クリアリング クレイパックセット」は、夏特有の肌悩みにアプローチするスペシャルケアセット。

価格は4,950円（税込）で、2026年6月10日（水）より直営店舗、公式オンラインショップ、一部取扱店舗にて数量限定で発売されます。

セット内容は、「オサジ チューニング クリアリング クレイパック 180g（現品）」、「オサジ チューニング モイスチャー シートマスク 1枚（現品）」、「オサジ チューニング ハイドレイティング ローション 32mL（トライアルサイズ）」、「オサジ エンリッチバイオセラム パウチ（2包）」の4アイテム。

毛穴汚れをオフするケアから、うるおい補給、肌環境を整える美容液までそろい、夏のスキンケアをトータルでサポートしてくれます。

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クレイと保湿でうるおいケア

主役アイテムの「チューニング クリアリング クレイパック」は、クレイ¹と火山岩²を微細粒子で組み合わせたクレイパック。

毛穴汚れや余分な皮脂をやさしく吸着しながら、なめらかな肌へ導きます。ベタつきが気になる季節にも心地よく使えるのが魅力です。

さらに、「チューニング モイスチャー シートマスク」には植物由来の水溶性プロテオグリカン³を配合。

乾燥しがちな肌をたっぷり保湿し、透明感⁴のあるハリ肌印象へ導きます。特別な日の前日に取り入れるのもおすすめです。

「チューニング ハイドレイティング ローション」は、みずみずしく軽やかなテクスチャーで、夏でも快適な使い心地。すっと肌になじみ、うるおいバランスを整えてくれます。

また、「エンリッチバイオセラム」は、美肌菌⁵に着目した人気美容液。紫外線や冷房による乾燥でゆらぎやすい肌をサポートし、健やかな肌状態を保ちます。

OSAJIのスキンケアアイテムで一番人気⁶というのも納得の実力派アイテムです。

＊1 カオリン（汚れ吸着成分）

＊2 汚れ吸着成分

＊3 保湿成分

＊4 うるおいによる

＊5 肌の常在菌のうち、よい働きをする菌のこと

＊6 2025年1月～2025年12月 フェイシャル部門累計売上金額 自社調べ

夏のご褒美スキンケアに♡

季節の変わり目や夏特有の乾燥・皮脂バランスの乱れに悩む方にぴったりな、OSAJIの数量限定セット。

クレイパックで汚れを落とし、美容液やローションでうるおいを重ねることで、心地よいスキンケア時間を楽しめます♡

自分用にはもちろん、大切な人へのギフトとしても喜ばれそう。夏本番を迎える前に、スペシャルケアを取り入れてみてはいかがでしょうか。