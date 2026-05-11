

法テラス利用には条件があるため、向き不向きがあります（c）Getty Images

法テラスは「役に立たない」といった声もありますが、その多くは制度の仕組みや利用条件への理解不足から生じています。収入・資産の基準や相談時間の制限、弁護士を自由に選べない点などが不満につながる一方で、費用を抑えて専門家に相談できるという大きなメリットもあります。法テラスが「役に立たない」と言われる理由を整理したうえで、利用条件やメリット、上手な活用方法、向いている人・向いていない人の特徴まで、弁護士がわかりやすく解説します。

1. 法テラスが「役に立たない」と言われてしまう理由

法テラスは公的な支援制度として有用である一方、利用条件や仕組みの制約から不満の声が出ることもあります。ここでは法テラスが「役に立たない」と言われてしまう主な理由について具体的に解説します。

1-1. 収入や資産の条件が厳しく、そもそも利用できない人が多い

法テラスは、経済的に余裕のない人を支援する制度ですが、利用には収入や資産の基準が設けられています。世帯収入で判断されるため、本人の収入が低くても同居家族の収入により対象外となることがあります。

その結果、「困っているのに利用できない」という状況が生じやすく、制度への不満につながります。実務でも、基準をわずかに超えたため利用できなかったという相談は少なくありません。このようなケースでは、「役に立たない」と言われる原因となります。

1-2. 相談回数（3回）や時間（30分）の制限が使いにくく感じてしまう

法テラスの相談は、同一案件につき原則3回まで、1回30分程度とされています。公平性の観点から設けられた制限ですが、複雑な事案では十分な検討時間が確保できないことがあります。

特に、事実関係が多い案件では、初回相談で状況整理に時間を要し、具体的な対応方針まで踏み込めないこともあります。その結果、「十分に相談できなかった」と感じる人が一定数存在します。実務上も、時間制限が満足度に影響する場面は少なくありません。

1-3. 原則として担当となる専門家を選べず、相性が合わないリスクがある

法テラスでは、紹介された弁護士や司法書士が担当となるため、利用者が自由に専門家を選ぶことはできません。そのため、専門分野や対応姿勢が合わないと「話を十分に聞いてもらえなかった」といった不満につながることがあります。

弁護士との相性は相談の質に直結するため、この点は利用者の満足度を左右する重要な要素です。選択の自由が制限されている点が、制度への評価を下げる一因となっています。

なお、このデメリットは、自ら選んだ弁護士・司法書士を通じて法テラスの制度を利用する「持ち込み方式」で回避できます（詳しくは後述）。

1-4. 全てのトラブルに対応できるわけではない

法テラスは幅広い分野を対象としていますが、すべての法律問題に対応しているわけではありません。一定の分野や要件に該当しない場合は、相談や援助の対象外となります。たとえば、借金や離婚、相続などについては相談できるものの、刑事事件に関する相談はできません。

この点を知らずに利用した結果、「対応できない」と断られると、制度自体への不信感につながります。対象範囲の理解不足が「役に立たない」という評価の背景にあるケースも見られます。

1-5. 無料なのは「相談」のみ｜依頼費用は分割での返済が必要

法テラスは「無料」というイメージを持たれがちですが、無料となるのは法律相談のみです。弁護士費用については立替制度が採用されており、後日分割で返済する必要があります。

この仕組みを十分に理解していないと、「結局お金がかかる」と感じます。実務でも、この誤解がトラブルの原因となる場面は少なくありません。完全無料ではない点が、制度への評価を下げる要因となっています。

1-6. 審査や手続きに時間がかかり緊急のトラブルに対応できない

法テラスの利用には、収入や資産の審査が必要であり、一定の時間を要します。書類準備や確認にも時間がかかるため、迅速な対応が求められる案件では利用が難しい場合があります。

差し押さえ直前やトラブル発生直後など、即時対応が必要な場面では、制度の手続きが間に合わないこともあります。このような時間的制約が「使いにくい」と評価される要因となっています。

2. 【要確認】法テラスを利用できる人の条件（資力基準）

法テラスは誰でも利用できるわけではなく、収入や資産など一定の基準を満たす必要があります。ここでは、利用可否を判断するための具体的な条件について解説します。

以下は、家族人数に応じた収入と資産の基準です。なお、収入基準については、東京都特別区など家賃が高い地域は金額が異なることがあります。

2-1. 収入要件

法テラスを利用するためには、まず収入が一定の基準以下である必要があります。具体的には、手取り月収を基準として判断され、同居している家族の収入も合算される点に注意が必要です。

単身者であれば比較的利用しやすい水準であっても、世帯人数が増えると基準は緩和される一方、共働き世帯などでは対象外となることもあります。実務上も「収入は多くないが世帯合算で超えてしまう」という理由で利用できないケースは少なくありません。

2-2. 資産要件

収入だけでなく、保有資産についても審査の対象となります。現金や預貯金はもちろん、不動産や有価証券なども含めて一定額以下であることが求められます。生活のために最低限必要とされる範囲を超える資産がある場合には、援助の対象外となる可能性があります。

実際に「収入は基準内だが預金額が基準を超えるため利用できない」という場面は一定数あり、この点は事前に理解しておくべき重要なポイントです。

2-3. 民事法律扶助の趣旨

法テラスの制度は、経済的に困難な人が法的サービスを受けられるようにすることを目的としています。そのため、誰でも利用できるわけではなく、制度の趣旨に反する場合は対象外となります。

たとえば、勝訴の見込みが極めて低い場合や、権利濫用と評価されるおそれのある事案などは利用が認められないことがあります。法テラスの制度はあくまで「必要な人に適切に支援を行う」ためのものであり、その前提を理解することが重要です。

3. デメリットばかりではない！法テラスを利用するメリット

法テラスには制約もありますが、費用面や安心感といった大きなメリットも存在します。法テラスを利用することで得られる主な利点は以下の5つです。

弁護士費用が一般相場の半額～3分の1程度に抑えられる

費用の立替制度で経済的負担を軽減できる｜分割払いが可能

親身になって相談に乗ってくれる弁護士も多い

公的機関のため安心して相談できる

同じ問題で3回まで無料相談が受けられる

3-1. 弁護士費用が一般相場の半額～3分の1程度に抑えられる

法テラスを利用する大きなメリットの一つは、弁護士費用を大幅に抑えられる点にあります。一般的に、離婚調停や労働トラブルなどの案件では数十万円単位の費用が発生することが多いですが、法テラスの基準に基づく費用体系では、その半額から3分の1程度に収まるケースもあります。

たとえば、通常であれば30万円前後かかる手続きであっても、法テラスを利用することで10万円台から20万円程度に抑えられることがあります。

3-2. 費用の立替制度で経済的負担を軽減できる｜分割払いが可能

法テラスでは、弁護士費用を一時的に立て替えてもらうことができ、利用者は後日分割で返済する仕組みとなっています。一般的には月額5000円から1万円程度の分割払いが多く、まとまった資金を用意できない場合でも依頼が可能です。

実務上も「今すぐ弁護士に依頼したいが費用が用意できない」という相談は非常に多く、この制度によって救われているケースは少なくありません。

法テラスの立替制度のしくみの図。法テラスから弁護士に費用が立替払いされる

3-3. 親身になって相談に乗ってくれる弁護士も多い

法テラスに登録している弁護士は、法テラスの制度の趣旨に賛同して活動していることが前提となります。そのため、経済的に困難な状況にある相談者に対して、丁寧かつ親身に対応する弁護士が多い傾向があります。

実際の相談現場でも、時間の制約がある中でできる限り分かりやすく説明しようとする姿勢や、今後の見通しを丁寧に伝える対応が見られるとのことです。すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、安心して相談できる環境が整っている点は評価できます。

3-4. 公的機関のため安心して相談できる

法テラスは国が設立した公的な法律支援機関であり、その運営には一定の透明性と信頼性があります。民間の法律事務所とは異なり、過度な営業や不透明な費用請求の心配が少なく、中立的な立場から制度の案内を受けることができます。

初めて弁護士に相談する人にとって、「どこに相談すればよいか分からない」という不安は大きいものですが、公的機関であるという安心感は心理的ハードルを下げる要素となります。

3-5. 同じ問題で3回まで無料相談が受けられる

法テラスでは、同一の問題について原則3回まで無料で法律相談を受けることができます。1回あたり30分の時間制限があるものの、複数回に分けて相談できることで、段階的に理解を深めることが可能です。

初回相談で全体像を把握し、2回目以降で具体的な対応を検討するといった活用もできるため、初めて法律問題に直面した人にとっては有用な仕組みといえます。

4. 法テラスのデメリットは「持ち込み方式」で解消

法テラスの弱点とされる「弁護士を選べない」という点は、持ち込み方式によってカバーできます。ここでは、その仕組みと具体的な利用方法を解説します。

4-1. 持ち込み方式とは？通常の利用法との違い

法テラスの利用方法には、大きく分けて「紹介方式」と「持ち込み方式」があります。紹介方式は、法テラスが弁護士や司法書士を選定して紹介する一般的な利用方法です。一方で持ち込み方式とは、自ら選んだ弁護士・司法書士を通じて法テラスの制度を利用する方法を指します。

持ち込み方式を利用すれば、専門家を自由に選ぶことができるため、「相性が合わない」「専門性が不十分」といったデメリットを回避しやすくなります。実務でも、あらかじめ信頼できる弁護士を見つけた上で法テラスを利用するケースは一定数あり、制度の使い勝手を大きく改善できる方法と言えます。

4-2. 持ち込み方式を利用する流れ

持ち込み方式を利用する場合、まずは法テラスに対応している弁護士や司法書士を自ら探す必要があります。その上で、該当する専門家の事務所に直接連絡し、「法テラスを利用したい」と伝えて相談予約を行います。

相談後、専門家を通じて法テラスへの申請手続きが進められ、収入や資産に関する審査が行われます。この審査には通常、2週間から1カ月程度を要することがあり、必要書類の提出や確認も含めて一定の時間がかかります。審査に通過すれば、弁護士費用の立替制度を利用できるようになります。

法テラスの持ち込み方式の利用方法。自分で弁護士を選ぶことができる

4-3. 法テラスと契約している弁護士・司法書士の探し方

法テラス対応の専門家を探す方法としては、インターネット検索が一般的です。ただし、やみくもに探すと時間がかかり、適切な専門家を見つけるのが難しい場合があります。

そのため、弁護士紹介のポータルサイトを活用する方法が有効です。たとえば、債務整理や離婚、交通事故など分野ごとに弁護士を検索できるサイトを利用すれば、法テラス対応の事務所を効率よく見つけることができます。

また、知人や友人から紹介を受ける方法もありますが、紹介された専門家が自分に合うとは限らないため、最終的には自ら相談して判断することが重要です。

5. 法テラスで持ち込み方式を使うメリット

持ち込み方式を利用することで、法テラスの利便性は大きく向上します。ここでは、通常の利用方法と比較した際のメリットを整理します。

5-1. 自分が信頼できる弁護士に依頼できる

持ち込み方式の最大の利点は、自分で選んだ弁護士に依頼できる点にあります。すでに相談している弁護士や、知人から紹介を受けた弁護士にそのまま依頼できるため、相性や専門分野を重視した選択が可能です。

紹介方式と異なり、「誰が担当になるかわからない」という不安がなく、ミスマッチが生じにくい点は大きなメリットといえます。信頼関係を前提に手続きを進められるため、安心して相談や依頼ができる環境を整えやすくなります。

5-2. 相談から依頼まで手続きをスムーズに進められる

持ち込み方式では、同じ弁護士が相談から依頼まで一貫して対応するため、手続きがスムーズに進みやすくなります。紹介方式のように担当者が変わることがないため、事情説明を繰り返す負担も軽減されます。

実務上も、初回相談から継続して同じ弁護士が関与することで、方針のブレが少なくなり、手続きの流れが途切れにくい傾向があります。結果として、依頼者にとっても心理的・時間的な負担を抑えながら手続きを進めることが可能となります。

6. 法テラスでの相談を有効活用するコツ

限られた相談時間を無駄にしないためには、事前準備や使い方の工夫が重要です。ここでは、相談を最大限活用するためのポイントを解説します。

6-1. 事前に必要資料をまとめて持参する

限られた相談時間を有効に使うためには、事前準備が極めて重要です。契約書、請求書、やり取りの記録、時系列を整理したメモなど、事案に関係する資料をあらかじめまとめて持参することで、短時間でも正確に事情を伝えることができます。実務上も、資料が整理されている相談は理解が早く、具体的な助言に進みやすい傾向があります。

6-2. 質問したいことを絞り込んでおく

相談時間は限られているため、あらかじめ聞きたい事項を整理し、優先順位をつけておくことが重要です。話が広がりすぎると、肝心の疑問が解消されないまま相談時間が終了するおそれがあります。ポイントを絞って質問することで、より実践的なアドバイスを得ることができます。

聞きたいことをメモにまとめておけば、聞き忘れを防止できるうえ、弁護士からのアドバイスを書き残しておくことができます。

6-3. 相談後に一度整理しなおす

相談内容はその場で完全に理解できるとは限りません。相談後にメモを見返し、内容を整理することで理解が深まります。また、新たな疑問点が生じた場合には、残りの相談回数を活用して再度確認することが有効です。このように振り返りを行うことで、限られた相談機会を最大限活用することができます。

7. 法テラスの審査を待っていると危険？弁護士への相談を急ぐべきケース

法テラスは便利な制度ですが、すべてのケースで利用が適しているとは限りません。ここでは、早急に弁護士へ相談すべき典型的な場面を紹介します。

7-1. 期限（時効）が迫っている場合｜相続放棄や遺留分侵害額請求など

法的トラブルの中には、期限が厳格に定められているものが少なくありません。たとえば、相続放棄は原則として「相続開始を知ったときから3カ月以内」に手続きを行う必要があります。また、遺留分侵害額請求も「相続開始と遺留分の侵害を知ったときから原則1年以内」という期間制限があります。これらの期限を過ぎると、権利を行使できなくなるおそれがあります。

法テラスの審査には一定の時間がかかるため、期限が迫っている場合には審査を待つことなく、速やかに弁護士へ相談することが重要です。

7-2. 直ちに身の安全を確保する必要がある場合｜DVや虐待など

配偶者からの暴力や家庭内での虐待など、生命や身体に危険が及ぶおそれがある場合には、法テラスの手続きを待つ余裕はありません。このようなケースでは、弁護士への相談に加えて、警察や行政機関への相談を優先すべき場面もあります。

安全確保が最優先であり、迅速な対応が求められる典型例と言えます。

7-3. 借金問題で給与の差し押さえが迫っている場合

債務整理が必要な状況で、すでに支払督促や訴訟が進行している場合、放置すると給与や財産の差し押さえに至る可能性があります。差し押さえが開始されると生活への影響は大きく、早期の対応が不可欠です。

このような場面では、弁護士に依頼して速やかに受任通知を送付することで、取り立てや手続きの進行を一定程度止められる場合があります。受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けたことを、債権者（金融機関などお金を貸している側）に文書で通知するものです。

7-4. 刑事事件（逮捕されている場合）

刑事事件で逮捕されている場合には、迅速な弁護活動が極めて重要です。逮捕後の対応は時間との勝負であり、早期に弁護士が接見（面会）し、取り調べへの対応方針を助言する必要があります。

経済的な理由で自ら弁護士に依頼できない場合は、国が費用を負担して弁護士を選任してくれる「国選弁護人制度」を利用できます。法テラスの審査を待つのではなく、直ちに弁護人の関与を得ることが重要です。

8. 結局どちらがよい？法テラスと一般の弁護士事務所の選び方

法テラスと一般の弁護士事務所には、それぞれ異なる特徴があります。ここでは、どのような基準で選ぶべきかを分かりやすく解説します。

8-1. 法テラスの利用が向いている人・向かない人

法テラスは、費用負担を抑えながら法律相談や依頼を行いたい人に適した制度です。特に、一定の時間的余裕があり、まずは低コストで専門家の助言を受けたいという人にとっては有力な選択肢となります。

一方で、迅速な対応を求める場合や、弁護士との相性や専門性を重視したい場合には、必ずしも法テラスの利用が最適とはいえません。時間と費用のどちらを優先するかによって適した選択は異なります。

8-2. 費用よりも「解決のスピードと結果」を重視するなら一般事務所へ

早期解決や結果を重視する場合には、一般の弁護士事務所への依頼が適しています。着手金などの費用は発生しますが、その分、迅速な対応や柔軟な戦略を期待できます。

実務上も、多少の費用をかけてでも早期に解決した結果、経済的・精神的な負担が軽減されるケースは少なくありません。一般事務所では相談回数や時間の制限もないため、十分な検討を重ねながら対応できる点も大きな利点です。

9. 法テラスが利用できない・向いていない場合の相談先

法テラスが利用できない場合でも、他に相談できる窓口は複数あります。ここでは、法テラス以外の主な相談先と特徴を紹介します。

9-1. 【おすすめ】弁護士事務所・司法書士事務所

法テラスが利用できない場合、まず検討すべきは弁護士事務所や司法書士事務所への直接相談です。近年は初回相談を無料としている事務所も多く、費用面のハードルは以前より下がっています。

ポータルサイトを活用すれば、分野ごとに専門家を探すことができ、対応実績や費用目安も比較しやすいです。自分の問題に合った専門家を選べる点が最大のメリットであり、スピードや結果を重視する場合にも適しています。相続の問題なら「相続会議」、離婚問題なら「離婚のカタチ」、借金問題なら「債務整理のとびら」などのポータルサイトがあります。

一方で、費用は自己負担となるため、事前に見積もりを確認することが重要です。

9-2. 弁護士会・司法書士会の相談窓口

各地域の弁護士会や司法書士会でも、法律相談窓口が設けられています。弁護士会の相談は原則として有料であることが多いものの、比較的低額で専門家に直接相談できる点が特徴です。

また、司法書士会の相談窓口では、簡易裁判所の範囲内の案件を中心に対応しており、費用も抑えられる傾向があります。公的性格を有する団体が運営しているため、一定の安心感がある点もメリットといえます。

9-3. 各市区町村の法律相談

市区町村が実施している法律相談も、有力な選択肢の一つです。多くの場合、無料または低額で弁護士に相談でき、地域住民であれば利用しやすい制度となっています。

ただし、相談時間が短く、実施日も限られているため、継続的な対応や複雑な案件には向かない場合があります。あくまで初期相談の位置付けとして活用し、必要に応じて正式な依頼につなげることが望ましいといえます。

10. 法テラスは役に立たないに関して、よくある質問

Q. 法テラスを利用すると弁護士の質は下がる？

法テラスを利用しても、弁護士の資格や基本的な能力に差が出るわけではありません。ただし、紹介方式では担当弁護士を選べないため、経験分野や相性にばらつきが生じる可能性はあります。質そのものというより「自分に合うかどうか」が満足度を左右するポイントです。

Q. 法テラスの無料相談だけで問題は解決できる？

無料相談はあくまで方向性を示すものであり、それだけで問題が完全に解決するケースは多くありません。特に紛争性が高い案件では、継続的な対応や正式な依頼が必要になることが一般的です。無料相談を入口として、その後の対応を検討することが重要です。

Q. 生活保護受給者は弁護士費用が免除される？

生活保護を受給している場合、一定の要件のもとで弁護士費用の返済が猶予または免除されることがあります。

Q. 法テラスの審査に落ちた場合はどうすればよい？

審査に通らなかった場合でも、弁護士への依頼自体ができなくなるわけではありません。一般の法律事務所でも費用分割に対応しているところがあります。複数の相談先を検討することが現実的な対応と言えます。

Q. 法テラスで税理士にも依頼できる？

法テラスは弁護士や司法書士による法律支援を対象とする制度であり、税理士への依頼には対応していません。税務に関する問題は、税理士の紹介サイトや各地の税理士会を通じて探す必要があります。

11. まとめ 法テラスは役に立たないのではなく「向き・不向き」がある制度

法テラスは、収入基準や手続きの制約などから「使いにくい」と感じられることがありますが、経済的に余裕がない人にとっては有効な支援制度です。特に費用を抑えて弁護士に相談・依頼できる点は大きなメリットといえます。

一方で、迅速な対応や専門性・相性を重視する場合には、一般の弁護士事務所の方が適しているケースもあります。制度の特徴を正しく理解し、自分の状況に応じて最適な相談先を選ぶことが、問題解決への近道となります。

（記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています）

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