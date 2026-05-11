俳優・綾瀬はるかと、千鳥・大悟が１１日、都内で行われた、Ｗ主演映画「箱の中の羊」（２９日公開）の完成披露試写会に子役の耼木里夢（くわき・りむ）、是枝裕和監督らと出席した。

大悟は登場からなぜかニヤニヤが止まらず。今回のような作品の舞台あいさつを経験するのは初だといい「今も登場する前に、『映画の舞台あいさつって独特よな』って経験したことないのに言っててちょっと恥ずかしい。すごい雰囲気ですね」と、会場いっぱいに集まった観客へ、ぎこちなくあいさつしていた。

映画初主演作で、綾瀬とは今作が夫婦役で初共演。互いに相手役を知った際について、綾瀬は「最初はびっくりしたんですけど、すぐに面白そうだなってすごく思いました」と語り、大悟は「こっちの方がびっくりした」と苦笑い。当初は監督に「旦那役が大悟で良いんですか」と問いかけたそうで、「大悟さんが思うほど違和感ないですよ」と返されたという。一方で「こうやって映画撮り終わって、きょうとかいっぱい取材受けてたら（監督が）『あの違和感がいいんですよね』みたいな。あったんかい」と意見が変わっていたことを暴露した。

是枝監督は「ちょっとね」とおちゃめに弁明。「見終わると多分皆さん、こういう夫婦ありだなと思っていただける。ご本人に違和感ありますよねって言えないじゃないですか」と苦笑いした。

同作は“少し先の未来”を舞台に描く、新たな家族の物語。綾瀬と大悟は息子を亡くし、ヒューマノイドを息子として迎え入れる夫婦を演じる。イベントでもさすがの盛り上げ方を見せた大悟は「期待外れかも知れませんが、大悟は笑かしてはないです、ちゃんとやってます」と力を込めた。