中国地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキング！ 2位「世羅高原農場」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の大型連休は、自然のエネルギーを感じられる場所でリフレッシュしたいというニーズが高まっています。青空とのコントラストが美しい花畑など、フォトジェニックな景色が広がる人気エリアを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、中国地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「季節ごとに大規模な花畑が整備されており、ゴールデンウィークの時期でも見応えのある景色が楽しめると感じたためです」（40代女性／愛知県）
「計画的に配置された色のコントラストが美しく、散策することで感性を刺激されるような楽しさがあるためです」（20代女性／東京都）
「何万本ものチューリップがおとぎの国に迷い込んだような非日常感と癒やしをくれるから」（30代女性／東京都）
▼回答者コメント
「ドイツの農村の風景とネモフィラ畑が見てみたいです」（40代女性／大阪府）
「インスタで見たので気になってる」（40代女性／東京都）
「ネモフィラの摘み取り体験や動物とふれあえたり1日楽しめそうだから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「ゴールデンウイークに行きたい花畑」に関するアンケートを実施しました。その中から、中国地方の「ゴールデンウイークに行きたい花畑」ランキングの結果をご紹介します。
2位：世羅高原農場／41票広島県世羅町にある「世羅高原農場」が2位にランクイン。中四国最大級の規模を誇る「チューリップ祭」がゴールデンウイークにかけて開催され、約75万本のカラフルなチューリップが園内を彩ります。特に、花で描かれる「花絵」や、一面が同じ色のチューリップで埋め尽くされる様子は圧巻。高原のすがすがしい空気とともに、圧倒的なスケールの春を感じることができます。
▼回答者コメント
「季節ごとに大規模な花畑が整備されており、ゴールデンウィークの時期でも見応えのある景色が楽しめると感じたためです」（40代女性／愛知県）
「計画的に配置された色のコントラストが美しく、散策することで感性を刺激されるような楽しさがあるためです」（20代女性／東京都）
「何万本ものチューリップがおとぎの国に迷い込んだような非日常感と癒やしをくれるから」（30代女性／東京都）
1位：おかやまフォレストパーク ドイツの森／49票1位は岡山県赤磐市の「おかやまフォレストパーク ドイツの森」でした。ドイツの農村のような雰囲気が漂うテーマパークで、春にはネモフィラやポピーが丘一面に咲き誇ります。アルプスの少女のような気分になれる巨大ブランコもあり、広大な花畑を背景にしたSNS映え抜群の体験が人気。動物との触れ合いや体験教室も充実しており、家族連れに最適なスポットです。
▼回答者コメント
「ドイツの農村の風景とネモフィラ畑が見てみたいです」（40代女性／大阪府）
「インスタで見たので気になってる」（40代女性／東京都）
「ネモフィラの摘み取り体験や動物とふれあえたり1日楽しめそうだから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)