アダム・ランバートが、自身のレーベルより6枚目のフルアルバム『ADAM』を7月10日にリリースする。

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本作は、ファッションフォトグラファーのニック・ナイトによるアートワークをフィーチャーし、ジョン・ベリオン、ジョン・バティステ、ジョナス・ブラザーズを手掛けるピート・ナッピがアルバムのエグゼクティブプロデュースを担当。バラエティ豊かな12曲は、ランバートの人間性と非凡な芸術性のあらゆる側面を余すことなく披露する。

また、本作は1990年代のオルタナティブとエレクトロニカから多大な影響を受けており、複数のジャンルが融合され、タイムレスな輝きを放っている。先行シングル「EAT U ALIVE」では、アルバム全体を特徴づけるダークなインダストリアルサウンドを展開。中毒性のあるエネルギッシュなコーラスと、湧き上がる原始的な本能を迸らせ、ランバートはパワフルなボーカルで圧倒する。「新曲“EAT U ALIVE”は、僕の音楽の新たなチャプターへと誘う、ぴったりの序章です」とランバートは語っている。

なおランバートは、LGBTQ+コミュニティへの支援を継続するため、LGBTQ+の人権を支援する非営利団体 Feel Something Foundationを2020年に設立。また、極度な貧困の撲滅を目指す権利擁護施設 Global Citizenのアンバサダーを務め、5月14日に開催される『Global Citizen NOW:ニューヨーク・インパクト・サミット』で講演を行う。

アダム・ランバート コメント

90年代から2000年代初頭にかけて、僕の音楽性を形成する上で大きく影響を受けた音楽を彷彿とさせる世界観に相応しい楽曲を作りたかったのです。ナイン・インチ・ネイルズ、ビョーク、プリンス、ミューズ、ゴールドフラップ、ダフト・パンク、ジョージ・マイケル、マッシヴ・アタック、クリスタル・メソッドなどが、サウンドに影響を与えたアーティストのほんの一部です。アルバムは、人生の光と影、ポジティブな経験とネガティブな経験を分つ紙一重の境界線を解き明かします。 これらの曲が、混乱しつつも必要である自己受容のプロセスを経てきた全ての人の心に響くことを願っています。自分の弱点と長所を認めることで、真の解放感が得られました。悪い部分も良い部分も全て受け入れること。常に自分が完璧主義者であり理想主義者であると思っていた僕にとっては、革新的なことでした。

（文＝リアルサウンド編集部）