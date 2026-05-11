新宿で「横浜バニラ」初のポップアップストア開催！ 『名探偵コナン』コラボも展開
横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」は、5月14日（木）〜5月27日（水）の期間、初のポップアップストアを、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 B1階で開催する。
【写真】『名探偵コナン』コラボも販売！ ポップアップの展開商品ラインナップ
■人気商品を用意
今回開催されるのは、横浜みやげとして人気な「横浜バニラ」の商品が東京で購入できる期間限定のポップアップストア。
会場には、中はしっとり外はカリッと焼き上げたこだわりの「塩バニラフィナンシェ」をはじめ、檸檬を使った夏限定の「塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬」や、緻密な温度管理を経て生まれた新食感の「塩バニラクリーミーサブレ」などが並ぶ。
また、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とコラボした商品が展開されるほか、本ポップアップストアで「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購入した人には「特製バニ丸ステッカー 鯉のぼりver．」がプレゼントされる。
なお、「横浜バニラ」は2024年に芸能事務所を退所した郄橋優斗氏が代表取締役社長CEOを務める横浜発ギフトスイーツブランド。フラッグシップ商品の「塩バニラフィナンシェ」は、2025年2月の販売開始日に12時間で販売されたフィナンシェの個数の世界No．1として、ギネス世界記録に認定されている。
【写真】『名探偵コナン』コラボも販売！ ポップアップの展開商品ラインナップ
■人気商品を用意
今回開催されるのは、横浜みやげとして人気な「横浜バニラ」の商品が東京で購入できる期間限定のポップアップストア。
会場には、中はしっとり外はカリッと焼き上げたこだわりの「塩バニラフィナンシェ」をはじめ、檸檬を使った夏限定の「塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬」や、緻密な温度管理を経て生まれた新食感の「塩バニラクリーミーサブレ」などが並ぶ。
なお、「横浜バニラ」は2024年に芸能事務所を退所した郄橋優斗氏が代表取締役社長CEOを務める横浜発ギフトスイーツブランド。フラッグシップ商品の「塩バニラフィナンシェ」は、2025年2月の販売開始日に12時間で販売されたフィナンシェの個数の世界No．1として、ギネス世界記録に認定されている。