2027年8月に、全国和牛能力共進会、和牛のオリンピックが北海道で開かれます。指宿市の水迫畜産の不適正表示問題で揺れる畜産業界ですが、塩田知事は、11日開かれた推進協議会で、「和牛日本一にむけて全力で取り組みたい」と力を込めました。



鹿児島市で開かれた県の推進協議会には塩田知事やJA県中央会の会長など約80人が出席しました。



（全国和牛能力共進会県推進協議会名誉会長・塩田知事）

「チーム鹿児島の団結のもと、全国一の和牛生産県として、和牛日本一3連覇に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております」



5年に一度の全国和牛能力共進会、通称和牛オリンピックは来年8月、北海道大会が行われます。県は前々回、総合優勝。前回は団体賞を受賞していて、今回も、日本一を目指しています。





県の畜産業をめぐっては、指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」と表示するなどし、波紋が広がっています。（県推進協議会・草野明徳推進委員長）「この推進協議会につきましては、出品対策がメインになります。より鹿児島の牛が全国の大会で輝くように、我々は、それに従事していきたいというふうに考えております。できる限りのことについて、取り組みを強化していきたいと考えています」現在、県代表の候補牛72頭が、県内18の肥育農家によって育てられています。2027年6月末ごろから地区予選が始まり、県の代表牛8頭が決まる予定です。