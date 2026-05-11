熊本城で見つかった新種のサクラの名前が決まりました！

【写真を見る】新種のサクラ「八十姫(やそひめ)」

投票で選ばれたのは、この名前です。

熊本市 大西一史 市長「3212票と圧倒的な得票をいただき『八十姫（やそひめ）』という名称に決定しました」

込められた願いとは？

「八十姫」は加藤清正の娘と同じ名前で「熊本城の復旧・復興が『苦（九）』がなく進むように」という願いも込められているということです。

熊本市は、2022年度に熊本城の二の丸広場で見つかった新種のサクラの名前を一般の投票で決めようと、名前の候補を示した上で、3月から投票を呼びかけていました。

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投票総数は5797票で、このうち過半数の55%の人が選んだのが、「八十姫」でした。

【投票結果の内訳】3月16日～4月19日

投票総数5797票

1位：八十姫（やそひめ）3212票

2位：二様（によう）797票

3位：むぞか 783票

4位：二の丸（にのまる）632票

5位：援結（えんむすび）373票

熊本市は今後、研究所や専門家と連携して、「八十姫」を植物の専門雑誌に掲載できるよう取り組むとしています。