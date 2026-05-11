ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が11日、TBS「CDTVライブ！ライブ！」（後7・00）に生出演。トップバッターで「盛れ！ミ・アモーレ」（盛れミ）を披露した。

Juice＝Juiceが同番組に出演するのは、3月30日ぶり。視聴者からの反響を受け、「おかわりライブ！」の実現となった。MCの同局の江藤愛アナウンサーが「もう一度聞きたい。この曲を聞くと元気になるという声をたくさんいただきました」と紹介すると、Juice＝Juiceはトップバッターで登場した。

迫力満点の炎の特効の中、炎にも負けない熱いパフォーマンスをフルサイズで披露した。

この日注目の声が上がったのは、“落ちサビ”でのカメラアングル。メンバー全体を上から撮影した映像が放送された。落ちサビの歌っているメンバーを円形に囲って放射線状に脚を出すダンスは、実は隠れた注目ポイント。Juice＝Juiceのしなやかなダンスと美しいフォーメーションを堪能することができる。

前回出演時とは異なるカメラアングルで披露された新たな魅力に、SNSでは「カメラアングル神すぎた」「落ちサビを真上から映してくださり、ありがとうございます」「落ちサビでカメラが上からアングルになったの嬉しすぎて大喜び……」などの声が上がった。