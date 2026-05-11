モデル・東原亜希（４３）が１１日、夫で、シドニー五輪（２０００年）柔道金メダリスト・井上康生氏（４７）が子供たちの弁当を作ってくれていることを明かした。夫妻には長女（１７）、長男（１５）、双子の次女＆三女（１０）がいる。

ＳＮＳで「夫がお弁当を作るようになって４ヶ月 それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメントｗ」「楽しいと言っているので、昨日は一緒にお弁当箱を買いに行きました そして子ども全員揃ってご飯が食べれて。そんな母の日。みんながそれぞれの場所で目標に向かっていて元気。それが何よりの１番の幸せです♡」と投稿した。曲げわっぱに入った美味しそうな弁当が３つ並んでいる。

肉系や卵焼きなど最低でも４種のがっつりおかずが入っているようで、ご飯の上には鮭がたっぷり乗っており、お店の弁当と言われても分からないほど。コメント欄には「えーーーーーっ！？帰って来たら絶対、夫に言う！！！」「出来杉で賞」「おおおーーー」「素晴らしいー」「凄く美味しそう」「美味しそうです」「感動ですね」「素晴らしすぎる そして、めっちゃ美味しそう」「すごい！夫育の賜物ですね」「あきさんがご主人を育ててきたのかもですね〜♡」「センス良いお弁当だね」など多くの反響が寄せられている。