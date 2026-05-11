日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。今後のスーパーバンタム級の激アツ戦線を展望した。

現在世界スーパーバンタム級の4団体ベルトを独占する井上尚弥（大橋）だが、すでに最強が証明しているので、試合ペースを落とす意味で1本を残して3団体のベルトは返上してもいい。

そうなればスーパーバンタム級で屈指の好カードがいくつも生まれるという。

まず前バンタム級王者・西田凌佑（六島）が指名挑戦権を持つIBFはサム・グッドマン（オーストラリア）との決定戦が濃厚になる。

WBCはラモン・カルディナス（米国）VSアラン・ピカソ（メキシコ）

WBAを井上尚弥（大橋）が保持。

WBOを1位の中谷潤人（M・T）と2位のカール・ジェームス・マーチン（フィリピン）で決定戦を行う。

和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「バムがどこに来るか」と、ジェシー・ロドリゲス（米国）の動向にも注目した。

和気氏は「バムはバルガスとやって、次に拓真チャンピオンが壁になって下さい」と、WBC世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）が止めるか、もしクリアしてスーパーバンタム級に上がってくれば「井上尚弥チャンピオンに挑戦で丸く収まる」と予想した。

中谷は井上がフェザー級に転級した場合はスーパーバンタム級の4団体統一の可能性もある。

ただ、赤井氏は「スーパーバンタム級のベルト獲ったらフェザー級に上げて5階級を狙う可能性もある」と指摘した。

他にも中嶋一輝（大橋）、小国以載（角海老宝石）ら日本の強豪勢も虎視眈々とスーパーバンタム級のベルトを狙っている。

赤井氏は「井上選手が返上することでプロモーター同士が激しいやり合い各団体がめちゃくちゃ動いていく」と予想して盛り上がった。