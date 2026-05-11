よしもと漫才劇場、東西22組が7月末で卒業 対象は芸歴18年目以上のコンビ＆ピン芸人【一覧】
【モデルプレス＝2026/05/11】渋谷・神保町よしもと漫才劇場、よしもと漫才劇場の公式X（旧Twitter）が、11日に更新された。同劇場所属の芸人の中で「2人とも芸歴18年目以上のコンビの芸人」「芸歴18年目以上のピン芸人」は、7月末をもって漫才劇場を卒業する形をとると発表した。
【写真】大阪・よしもと漫才劇場を卒業する芸人10組
Xでは「大切なお知らせ」と題し、「いつも渋谷・神保町よしもと漫才劇場を応援頂き、ありがとうございます この度 2人とも芸歴18年目以上のコンビの芸人 芸歴18年目以上のピン芸人に関して、今年の7月末をもって漫才劇場を卒業することになりました」と報告。最後には「今後とも渋谷・神保町よしもと漫才劇場を宜しくお願い致します」と結んでいる。
今回の発表に伴い卒業するメンバーは、おしみんまる、ツーナッカン、大谷健太、イチキップリン、シマッシュレコード、小森園ひろし、アイロンヘッド、カーネーション、たつろう、デンゼル、光永、カゲヤマの12組。
また、同様の文書にてよしもと漫才劇場の公式Xも更新され、ガチャガチャ、祇園、デルマパンゲ、吉田たち、ラビットラ、十手、ダブルアート、マイスイートメモリーズ、マグリット、シゲカズですの10組の芸人が卒業すると発表された。（modelpress編集部）
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【写真】大阪・よしもと漫才劇場を卒業する芸人10組
◆吉本興業、東西22組が7月末で劇場卒業
Xでは「大切なお知らせ」と題し、「いつも渋谷・神保町よしもと漫才劇場を応援頂き、ありがとうございます この度 2人とも芸歴18年目以上のコンビの芸人 芸歴18年目以上のピン芸人に関して、今年の7月末をもって漫才劇場を卒業することになりました」と報告。最後には「今後とも渋谷・神保町よしもと漫才劇場を宜しくお願い致します」と結んでいる。
また、同様の文書にてよしもと漫才劇場の公式Xも更新され、ガチャガチャ、祇園、デルマパンゲ、吉田たち、ラビットラ、十手、ダブルアート、マイスイートメモリーズ、マグリット、シゲカズですの10組の芸人が卒業すると発表された。（modelpress編集部）
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