ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７４ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７４ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）
ドイツ 3.032
フランス 3.659（+63）
イタリア 3.776（+74）
スペイン 3.455（+42）
オランダ 3.154（+12）
ギリシャ 3.737（+71）
ポルトガル 3.398（+37）
ベルギー 3.587（+56）
オーストリア 3.29（+26）
アイルランド 3.242（+21）
フィンランド 3.304（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）
ドイツ 3.032
フランス 3.659（+63）
イタリア 3.776（+74）
スペイン 3.455（+42）
オランダ 3.154（+12）
ギリシャ 3.737（+71）
ポルトガル 3.398（+37）
ベルギー 3.587（+56）
オーストリア 3.29（+26）
アイルランド 3.242（+21）
フィンランド 3.304（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）