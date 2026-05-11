ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７４ｂｐと小幅拡大 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７４ｂｐと小幅拡大

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７４ｂｐと小幅拡大



ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）

ドイツ 3.032

フランス 3.659（+63）

イタリア 3.776（+74）

スペイン 3.455（+42）

オランダ 3.154（+12）

ギリシャ 3.737（+71）

ポルトガル 3.398（+37）

ベルギー 3.587（+56）

オーストリア 3.29（+26）

アイルランド 3.242（+21）

フィンランド 3.304（+27）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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