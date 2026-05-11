ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３ｂｐ・伊７４ｂｐと小幅拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）
ドイツ　　　　3.032
フランス　　　3.659（+63）
イタリア　　　3.776（+74）
スペイン　　　3.455（+42）
オランダ　　　3.154（+12）
ギリシャ　　　3.737（+71）
ポルトガル　　　3.398（+37）
ベルギー　　　3.587（+56）
オーストリア　3.29（+26）
アイルランド　3.242（+21）
フィンランド　3.304（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）