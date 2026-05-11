アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐっては、トランプ大統領がイラン側の回答について「受け入れられない」と不満を示しました。イラン側も強硬な姿勢を貫いていて、糸口が見えない状況が続いています。

◇

トランプ大統領は週末の9日に、自身が所有するゴルフ場で大会を観戦しました。

その一方で、この日、SNSに投稿したのはイラン情勢に関する画像です。軍艦に乗るトランプ大統領が、双眼鏡でイランの艦船が撃破されるのを確認しています。

この前日、アメリカ軍が公開したイランの石油タンカーを攻撃したとする映像では、船の煙突部分が破壊され、煙があがるのがわかります。封鎖を突破しようとしたため、精密誘導弾で攻撃したといいます。

■イラン最大の石油輸出拠点で異変

ホルムズ海峡周辺では緊張が続いています。イラン最大の石油輸出拠点では異変が起き、6日に撮影された衛星写真では周辺の海面に何かが流れ出ていたようにみえます。

欧米メディアは、これは油の膜「油膜」とみられ、8万バレル相当の石油が流出した可能性があると指摘しています。

施設が破損して漏れたのか、海上封鎖で原油が搬出できず意図的に流したのか、様々な見方が報じられています。

■焦点となる核問題…イラン側の出方は

ホルムズ海峡の今後をめぐり、焦点となっていたのがイラン側の出方です。

アメリカ・トランプ大統領

「イランは取引をしたがっている。非常に良い議論が行われ、合意に至る可能性は十分にある」

戦闘終結案の合意に自信をみせていたトランプ大統領ですが、イラン側の回答をうけ、不満を露わにしました。

トランプ大統領のSNS（10日投稿）

「イランのいわゆる“代表者”からの回答を読み終えたところだ。気に入らない。まったくもって受け入れられない」

イランはどのような回答をしたのか。ウォール・ストリート・ジャーナルなどによりますと、アメリカのホルムズ海峡封鎖解除にあわせて、イランも封鎖を段階的に解除すると回答したということです。

焦点となる核問題については、その後の30日間の協議で核の関連施設の解体には応じないと回答し、ウラン濃縮の停止期間についてもアメリカが求める20年は受け入れない姿勢を示しているということです。

イラン・ペゼシュキアン大統領（SNS）

「我々は決して敵に屈服することはない。対話や交渉の話が出たとしても、それは降伏や撤退を意味するものではない」

イランは強硬姿勢を貫いています。

■トランプ氏は13日から訪中

トランプ大統領は10日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談したということですが、内容は明らかになっていません。

こうした中、ホワイトハウスは、トランプ大統領が13日から訪中し、習近平国家主席と会談すると正式に発表しました。

当初の予定を延期し、今回の訪中までの戦闘終結に意欲をみせていたトランプ大統領ですが、合意の糸口を見いだせるのでしょうか。