サッカーのＷ杯北中米大会開幕まであと１カ月と迫った１１日、国内で全１０４試合を生配信する動画配信サービス「ＤＡＺＮ」の日本法人の笹本裕最高経営責任者（ＣＥＯ）が都内で記者会見を開き、昨年１２月にＷ杯の配信権獲得を発表以降、新規登録者数が３倍となったことを明かした。

ＤＡＺＮに関するＳＮＳでの言及数は５．６倍、アプリダウンロード数は２・５倍に増幅したという。“Ｗ杯特需”に笹本ＣＥＯは「それだけ皆さんにご期待いただいているのではないかなという風に自負しております」と語った。

この日の記者会見では日本代表戦に加え、新たに決勝と準決勝、３位決定戦を無料配信すると発表。本大会開幕に向けて、さらなる登録者拡大を見据えている。「これはサッカーに限らず、だと思うんですけど、日本は大会が始まってからの方が盛り上がりが大きくなると予想している。今の本当に１０倍とか、それ以上は少なくとも加入者数含めて大きく成長していくんじゃないかと期待している」と話した。

この日は都内で「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ ＤＡＺＮキックオフカンファレンス」が行われ、サッカー元日本代表ＤＦ内田篤人氏（３８）らが出席した。