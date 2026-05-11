【ニューデリー＝青木佐知子】インドのナレンドラ・モディ首相は１０日、「あらゆる手段で外貨準備を守らないといけない」として、国民に対し、外貨流出を防ぐため、今後１年にわたり金の購入や不急の海外旅行を控えるよう呼びかけた。

原油価格の高騰を受けた対応だとしている。

モディ氏は印南部ハイデラバードで演説し、在宅勤務や公共交通の利用を推奨したほか、化学肥料や食用油の使用を抑え、国産品を買うように訴えた。

インドは原油の大半を海外に依存しており、米国とイランの紛争の長期化をにらんだ対応とみられる。インド準備銀行（中央銀行）によると、外貨準備高は３月２０日の約６９８３億ドル（約１０９兆円）から、５月１日時点では約６９０６億ドルに減少した。

インドは世界有数の金の輸入国で、印メディア「ニュース１８」によると、２０２５年４月〜２６年３月の輸入額は過去最高の約７２０億ドルだった。結婚の際に花嫁の家族が金の宝飾品を贈ったり、祝祭で金製品を購入したりする習慣があるためだ。

印国内では４〜５月に地方議会選挙が行われ、モディ政権は、備蓄が十分だとしてガソリンの値上げを見送っていた。選挙直後の「節約」の呼びかけに野党は「モディ政権の失政だ」と批判を強めている。