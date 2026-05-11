注目の新三役力士に元気がない。今場所は両横綱に加え大関・安青錦が不在のため、その穴を埋める活躍を2人に期待していたが、2日間の相撲を見る限り先行きが心配だ。

熱海富士は右四つに組んだものの、平戸海に低い姿勢で懐に入られ、左を引きつけられて腰を浮かされ、寄り切られた。

重さがある力士だが、もっと差した右を使っていかないと、差しているだけでは相撲にならない。右のかいなを返したり、深く中にねじ込んで相手の左を自由にさせない工夫が必要だった。本人は必死に取っているつもりだろうが、攻めが淡泊に見えた。

琴勝峰も馬力のある隆の勝に一方的に押し出されてしまった。立ち合いから突き放されて、何も反撃できなかった。

2人とも新三役ということで、今まで以上に緊張感があるに違いにない。負けるわけにはいかないというプレッシャーも大きいだろう。それで、体がいつものように動いていないのかもしれない。同じ経験は私にもある。

ただ、それを跳ね返していかないと、番付を維持することはできない。大事に取りたい気持ちは分かるが、今の2人に必要なのは、開き直って取ることだ。

基本に戻って、立ち合いで思い切り当たって、前に出る相撲に徹するべきだ。熱海富士も琴勝峰も恵まれた体を持っているのだから、突き放して前に出ていけば相手も嫌がるはずだ。

まわしにこだわるのではなく、自分の大きな体を使って、懐の深さを生かした相撲を取っていけば流れも変わる。

まだ2日目が終わったばかり。巻き返す時間の余裕は十分にある。（元大関・栃東）