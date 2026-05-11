「神FK」「美しい軌道」「素晴らしい」U-17女子日本代表MF樋口らら、韓国撃破の鮮やか直接FK決勝弾!!
U-17日本女子代表は11日、AFC U17女子アジアカップ準々決勝で韓国と激突。1-0の完封勝利を収め、今秋にモロッコで開催されるU-17女子W杯出場権を獲得した。
スコアレスで迎えた後半は劣勢に立たされたものの、GK宮地絢花(INAC神戸レオンチーナ)を中心とした守備陣が韓国に得点を許さず。24分にはPKを献上してしまうが、宮地が相手選手のシュートをストップして絶体絶命の危機を救った。
すると、守護神の奮闘に応えるように29分に日本がスーパーゴールで先制に成功する。PA外左でFKのチャンスを得ると、キッカーを務めたのはMF樋口らら(マイナビ仙台レディースユース)。相手GKのポジショニングを見極めると、右足から放たれたボールはGKから放れていくような鮮やかなカーブを描き、ゴールネットに吸い込まれた。
芸術的な直接FKにSNS上では「エグいFK」「美しい軌道」「素晴らしい」「神FK」「ワールドクラス」などと称賛の声が挙がっている。
この1点を守り抜いた日本は1-0の完封勝利。準々決勝を突破し、上位4チームに与えられるU-17女子W杯出場権を獲得した。
スコアレスで迎えた後半は劣勢に立たされたものの、GK宮地絢花(INAC神戸レオンチーナ)を中心とした守備陣が韓国に得点を許さず。24分にはPKを献上してしまうが、宮地が相手選手のシュートをストップして絶体絶命の危機を救った。
芸術的な直接FKにSNS上では「エグいFK」「美しい軌道」「素晴らしい」「神FK」「ワールドクラス」などと称賛の声が挙がっている。
この1点を守り抜いた日本は1-0の完封勝利。準々決勝を突破し、上位4チームに与えられるU-17女子W杯出場権を獲得した。
Bend it like Higuchi Rara! #U17WAC | #JPNvKOR pic.twitter.com/PnsiZ7U1Kz— AFC Women’s Football (@TheAWCL) May 11, 2026