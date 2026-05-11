【5月11日の契約情報】元日本代表選手や有力外国籍選手の去就が続々発表…東京SRは新HC招聘へ

5月11日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。

B1では、島根スサノオマジックが最古参の北川弘や日本代表経験のある中村太地ら4選手との契約継続を発表。そのほかのクラブでは自由交渉選手リスト入りの発表が相次ぎ、なかでも今シーズン躍進を遂げたレバンガ北海道は、キャプテンを務めたケビン・ジョーンズとの契約満了とジャリル・オカフォーが正式に退団することを発表している。

また、アジア特別枠や帰化選手たちにも動きが。茨城ロボッツは、6日に兵役に就くことをSNSで公表していたヤンジェミン含む6選手を自由交渉選手リストに公示。レイ・パークスジュニアは契約満了により大阪エヴェッサを退団し、移籍先もすでに決まっているという。さらに、佐賀バルーナーズの帰化選手であるジョシュ・ハレルソンも契約満了により同クラブを退団することとなった。

コーチ陣の人事では、来シーズンから「東京サンロッカーズ」に生まれ変わるサンロッカーズ渋谷が、シーズン途中から指揮を執ったゾラン・マルティッチHCと契約満了。一方で、横浜BCはフィンランド代表のHCを兼任するラッシ・トゥオビHCと契約を継続し、同体制で3シーズン目を迎えることとなった。

■5月11日に発表されたBリーグ契約情報



＜選手＞



北川弘（島根／契約継続）



介川アンソニー翔（島根／契約継続）



中村太地（島根／契約継続）



飯尾文哉（島根／契約継続）

井手優希（山口／契約継続）



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ケビン・ジョーンズ（北海道／契約満了）



ロバート・フランクス（茨城／契約満了）



駒沢颯（茨城／契約満了）



ヤンジェミン（茨城／契約満了）



エリック・ジェイコブセン（茨城／契約満了）※現役引退



ティム・シュナイダー（茨城／契約満了）



村越圭佑（茨城／契約満了）



ダミアン・イングリス（横浜BC／契約満了）



ゲイリー・クラーク（横浜BC／契約満了）



鈴木悠介（三遠／契約満了）



レイ・パークスジュニア（大阪／契約満了）



ライアン・ルーサー（大阪／契約満了）



タナー・グローヴス（佐賀／契約満了）



ジョシュ・ハレルソン（佐賀／契約満了）

トビン マーカス海舟（福井/契約解除）



ラポラス・アイヴァナーカス（福井/契約満了）



奥田雄伍（愛媛／契約満了）



平凌輝（愛媛／契約満了）



原田大和（愛媛／契約満了）



井上大道（鹿児島／契約満了）※特別指定選手活動終了



ナイム・ラバイ（鹿児島／契約満了）



パトリック・アウダ（鹿児島／契約満了）



ジョシュ・シャーマ（鹿児島／契約満了）

小宮優大（品川／契約満了）



グランタス・ヴァシラウスカス（品川／契約満了）



石原史隆（岡山／契約満了）



ハッサンモハメド（岡山／契約満了）



ハンターコート（徳島／契約満了）

＜スタッフ＞



ゾラン・マルティッチ（SR渋谷／HC契約満了）



福田将吾（京都／AC契約満了）



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ラッシ・トゥオビ（横浜BC／HC契約継続）

マテオ・ルビオ（福井／HC契約継続）



中堀純希（福井／TAC契約継続）