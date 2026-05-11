◇ITTF世界卓球選手権 団体戦 決勝(10日、ロンドン)

卓球世界選手権の男子団体戦決勝は、日本が中国に0-3で敗戦。試合後には張本智和選手らが悔しさを語りました。

1番手で登場した張本選手は梁靖崑選手から2ゲーム奪取する立ち上がりを見せるも、そこから3ゲーム連続で奪われ逆転負け。「勝ってからやっと五分五分だと思っていた。一番(1試合目)に勝って日本に1-0をもたらすことができなかった時点で、自分の仕事を全うできなかった。もちろん反省するところも多いですけど、負けてしまったことがすべてなのかなと思います」と悔しさをにじませました。

2番手で登場した松島輝空選手は世界ランキング1位の王楚欽選手から1ゲーム先取も、3ゲーム続けて奪われて敗戦。「1ゲーム目勝つことができたんですけど、そこから最終ゲーム(第4ゲーム)に持ち込んだときに接戦の場面で相手のラッキーが少し出てしまって。もちろん戦術面も悔いが残るところがたくさんありますけど、次に向けてまた調整していきたいと思います」と語りました。



3番手の戸上隼輔選手は林詩棟選手に1-3で敗戦。追い込まれてから1ゲーム奪い返した展開に「3ゲーム目以降、自分のやりたいことや相手の球質が少しずつ合いだした。それが遅かったのが敗因かなと思うので、3試合目勝って張本選手にバトンを託したいという強い気持ちを持って挑んだんですけど、それがかなわず悔しいです」と話しました。

決勝で力尽きたものの、日本男子10年ぶりの銀メダル獲得。張本選手は「もちろん前回大会よりも結果が良くなったこと、銀メダルを獲得できたことは胸を張っていいですし、自信にするところもたくさんありますけど、やっぱり金メダルはまだ遠いと思う」と、大会12連覇を果たした中国との距離を分析。

そして「自信にするところと課題をまた明確にして、また今回対戦していない国もあるので、どこの国でも勝てるように。それをできる選手たちだと思うので、また家に帰って練習してもっと強くなるしかないなと思います」と前を向きました。