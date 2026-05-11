小芝風花、ドレス姿に称賛の声 「美しすぎる」「めっちゃ綺麗」
女優の小芝風花が10日、インスタグラムを更新。「第34回 橋田賞」の受賞式に登壇したことを報告した。
【写真】小芝風花、妹を“顔出し”公開 「可愛すぎませんか」「美人姉妹すぎる」
小芝は「いい作品を作ろうと チーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました」と喜びをつづり、「作品に携わってくださった皆様、作品を観てくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございますっっ」と感謝を伝えた。
小芝は大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）、『あきない世傳 金と銀2』（NHK BS）などの時代劇での演技や、『19番目のカルテ』（TBS）などで見せた表現力が評価され、今回の受賞に至った。
投稿された写真では、黒のドレス姿で笑顔を見せる小芝の姿が収められている。
ファンからは「おめでとうございます！！！」「次の作品も楽しみにしてます！」といった祝福の声のほか、「めっちゃ綺麗」「ドレス姿綺麗でかわいいです」「ドレス姿美しすぎます」といった反響が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
【写真】小芝風花、妹を“顔出し”公開 「可愛すぎませんか」「美人姉妹すぎる」
小芝は「いい作品を作ろうと チーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました」と喜びをつづり、「作品に携わってくださった皆様、作品を観てくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございますっっ」と感謝を伝えた。
小芝は大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）、『あきない世傳 金と銀2』（NHK BS）などの時代劇での演技や、『19番目のカルテ』（TBS）などで見せた表現力が評価され、今回の受賞に至った。
投稿された写真では、黒のドレス姿で笑顔を見せる小芝の姿が収められている。
ファンからは「おめでとうございます！！！」「次の作品も楽しみにしてます！」といった祝福の声のほか、「めっちゃ綺麗」「ドレス姿綺麗でかわいいです」「ドレス姿美しすぎます」といった反響が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）