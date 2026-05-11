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Lyrics & Music: Haruki Hamano
Arrangement: Carlos K.
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HOKUTO JUKE BOX CAFE
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01.Diamond
Lyrics: SKRYU
Music: SKRYU, ES-PLANT
Arrangement: ES-PLANT
02.WANT YOU BAD!!
Lyrics: OHTORA
Music: OHTORA, maeshima soshi
Arrangement: maeshima soshi
03.hate you? love you?
Lyrics: Takuma Ohara (Penthouse)
Music: Shintaro Namioka (Penthouse)
Arrangement: Tomoki Ishizuka, Shintaro Namioka (Penthouse)
04.Tiger Boy
Lyrics & Music: noa
Arrangement: 100kai Outo
05.Pitter Patter
Lyrics: Sarari Matsubara (agehasprings Party)
Music & Arrangement: Kengo Minamida (agehasprings Party)
06.·ÚÎ¨
Lyrics & Music: Haruki Hamano
Arrangement: Carlos K.
07.MINE
Lyrics: Noah Cooper, Nozomi Kitay
Music: GAL D, Noah Cooper
Arrangement: GAL D
08.¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤è¤¦¤«
Lyrics & Music: Furui Riho
Arrangement: knoak
09.Sunday
Lyrics & Music: Hikaru Hirama
Arrangement: Tomoki Ishizuka
10.new¤Èlove
Lyrics, Music & Arrangement: Sho Yamamoto
11.¥ª¥Ñ¥Ã¥¥ã¥Þ¥é¥É¡ª
Lyrics: meiyo, HOKUTO
Music: meiyo
Arrangement: knoak
12.You are special
Lyrics: HOKUTO
Music: JUNE, SLAY
Arrangement: SLAY
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